Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «Прямий»

9 января на заседании Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение назначить внеплановую выездную проверку телеканала «Прямий», сообщает «Укринформ».

Первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк рассказала, что к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала «Прямий» Сергея Пояркова. По мнению заявителя, он «посягает на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань».

«Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания. Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах», – сказала Герасимюк.

Она добавила, что речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие и гости, которые также поддерживали эту риторику.

О каком именно выпуске программы Пояркова говорится, члены Нацсовета не уточнили. «Детектор медиа» пишет, что вероятно, речь идет о выпуске программы «Поярков News» от 27 декабря 2019 года, в которой ведущий назвал Зеленского «маленьким чмом» и «криворожским сцикунчиком», а его отца – тупым.

Издание отмечает, что заявление в Нацсовет подала гражданка Касьяненко.

Телеканал «Прямий» начал вещание в августе 2017 года. Его связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Официально канал принадлежит Владимиру Макеенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Москве направлена нота протеста в связи с визитом главы российского государства Владимира Путина в Крым, сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко. В Twitter она назвала Крым «временно оккупированным», визит Путина – «несогласованным с Украиной», а российские учения в регионе – «незаконными». Украинский МИД пожаловался на «грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». НапомниМ, в […]