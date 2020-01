The New York Times опубликовала видео с возможным попаданием ракеты в самолет МАУ в Иране

Газета The New York Times 9 января опубликовала видео, на котором, по ее информации зафиксирован момент, когда авиалайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит через несколько минут после взлета в Тегеране.

Издание пишет, что верифицировало видео. На нем, по данным газеты, показан момент, как ракета попала в самолет над Парандом недалеко от аэропорта Тегерана. В этом районе, где украинский самолет прекратил передачу сигнала перед крушением.

The New York Times отмечает, что самолет не взорвался после попадания ракеты, а продолжал кружить над районом и повернул в сторону аэропорта.

Видео в своем Twitter опубликовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт. Он отметил, что газета местоположение, где было снято видео и получила дополнительную информацию от человека, предоставившего его.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752’s stopped transmitting its signal. The plane didn’t explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz

— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 9, 2020

Группа разследователей Bellingcat в Twitter заявила, что анализирует видео.

«Мы анализируем это новое видео, якобы показывающее взрыв в воздухе. По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западной части Паранда, обращенный на северо-восток. Ракурс съемки примерно совпадает с траекторией самолета рейса PS752», – говорится в сообщении.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

«Измерив время, которое понадобилось, чтобы камера «услышала» взрыв, мы примерно установили расстояние до события (красный круг), сопоставили его с геолокации места видеосъемку и траекторией полета PS752 (по Flightradar)», – заявили в Bellingcat.

By measuring the time that it took for the camera to hear the explosion, we estimated the distance of the event (red circle), and cross-referenced it with the geolocation of the video and the flight trajectory of #PS752 (taken from from FlightRadar24). pic.twitter.com/76vw5zyM6Z

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

Представитель Bellingcat Кристо Грозев заявил: «Вот расстояние между местом, из которого, как мы предполагаем, велись съемки, и последним известным положением самолета по данным Flightradar24. Подразумевается гипотенуза 3,7. Следовательно, расстояние в точности соответствует задержке звука в 10,66 сек. Бинго».

Here’s the distance between the location we believe the video was shot at, and the last known spot of the plane per @flightradar24. That implies a hypotenuse of 3.7. That’s exactly the distance implied by the sound delay (10.66 seconds). Bingo. pic.twitter.com/x4du4nuOHl

— Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета «Международных авиалиний Украины». В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

