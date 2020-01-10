Мнение: И с Абхазией провал

Полыхнуло в Абхазии.

Участники оппозиционного митинга захватили здание администрации президента в Сухуми.

Причина недовольства – уверенность протестующих в том, что выборы президента самопровозглашенной республики в сентябре 2019 года были нечестными – не так подсчитали голоса. Подкинули Хаджимбе. Его соперник – Квициния отказался признавать победу. Подал в суд. Проиграл. Сегодня Верховный суд отложил рассмотрение жалобы на это решение. Вспыхнуло возмущение. Протестующие требуют перевыборов. Хаджимба против. Говорит о попытке госпереворота.

Все очень узнаваемо. И сравнимо с Россией.

С той разницей, что у нас протестующие администрации президента не штурмуют, насилия не применяют. Это их власти и наемные бандиты бьют (как на акции «Он нам не царь») или фабрикуют дела («болотное», «московское»). В остальном один в один – уверенность протестующих в краже голосов и неспособность суда принять справедливое решение.

Кремлевские обитатели создали в отнятой у Грузии Абхазии своего клона. Везде, куда дотягивается рука просроченного российского «лидера», рождаются такие же уродливые политические режимы, как в России.

Будем надеяться, что у российских властей хватит мозгов не лезть из Москвы в Абхазию с «братской помощью» того или иного свойства.

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Источник: СерпомПо

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