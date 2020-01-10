Пресс-служба президента Абхазии ответила на предложение о его отставке

В пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы прокомментировали обращение парламента страны об отставке главы государства.

Пресс-служба заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию», передает ТАСС.

Предложение об отставке Хаджимбы может «привести к необратимым последствиям для страны», сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что Хаджимба призвал оппозицию к переговорам.

Как отметили в пресс-службе, оппозиция собиралась «дождаться решения верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле». Но теперь «решила перейти к радикальным методам», так как осознала «бесперспективность своих требований в суде».

Напомним, на фоне беспорядков в Сухуме парламент Абхазии принял обращение к президенту республики с предложением об отставке Хаджимбы.

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