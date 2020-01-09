Telewizja Republika — независимость от российского газа — один из главных приоритетов геополитики Польши

09.01.2020, 23:47, Новости дня

Геополитический выбор Польши — альянс с Соединёнными Штатами, увеличение присутствия американских войск в Польше, а также энергетический альянс — безусловно гарантирует национальную безопасность страны, считает заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский. В беседе с Telewizja Republika он напомнил, что с 2015 года Польша реализует свой самый важный геополитический проект: получение независимости от российского газа.


Reuters

Российская Федерация уже несколько десятилетий использует углеводороды в политической игре. Это также было замечено несколько дней назад в контексте российско-белорусских отношений, когда поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы были временно заморожены, рассказал в беседе с Telewizja Republika заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский. «К счастью, Польша с 2015 года, то есть с момента победы президента Анджея Дуды и партии «Право и справедливость», реализует самый важный геополитический проект за последние 30 лет: получение независимости от российского газа», — подчеркнул политик. 

Теперь у Польши есть «Нафтопорт» — и она может легко импортировать различные виды нефти через нефтяной терминал в Гданьске в случае перебоев с поставками через трубопровод «Дружба», добавил он.

В интервью Януш Ковальский также отметил, что на протяжении долгих лет Украина пыталась балансировать между Востоком и Западом и она заплатила за это очень высокую цену, то есть Крым, Донбасс. Поэтому, по мнению замминистра, геополитический выбор Польши — альянс с Соединёнными Штатами и увеличение присутствия американских войск в Польше, а также энергетический альянс — это хорошее решение и гарантия национальной безопасности страны.

Политик также напомнил о визите тогдашнего премьер-министра Польши Дональда Туска к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в феврале 2008 года. Это был один из первых визитов в первом квартале 2008 года. Он назвал его символом партии «Гражданская платформа» и восьмилетней перезагрузки польско-российских отношений, полного фиаско политики в отношении Москвы. «Дональд Туск возложил на алтарь РФ замечательные отношения с нашими друзьями из прибалтийских стран, Украины, Азербайджана и Грузии — всё то, что создал Лех Качиньский», — напомнил замминистра. «Туск похоронил проект Одесса — Броды — Плоцк — Гданьск, как и Балтийскую трубу», — добавил он. 

«Позвольте напомнить вам об этом визите, потому что он значительный, особенно в контексте последних слов Владимира Путина об истории Польши. В феврале 2008 года Дональд Туск стоял рядом с президентом РФ Владимиром Путиным, который также истолковывал историю таким образом, что это полностью противоречило фактам. И в это время премьер-министр Туск просто молчал», — подчеркнул гость Telewizja Republika.

 

 



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