Высокие визиты

Как российские чиновники и первые лица встречаются с народом.

Человеку неожиданно захотелось пройтись по родному городу — пешком. Был на похоронах любимого учителя, перенервничал, воспоминания нахлынули разные…

Поймет каждый.

Но — неожиданностью это, конечно, оказалось только для него самого. Людям, которые его окружают, за то и зарплату приличную платят, чтоб никаких неожиданностей не было. В общем, район будущей неожиданной прогулки заранее зачистили, чтоб мышь не пролетела. Родной город стал пуст, как Москва во время инаугурации…

Иногда задаешься наивной мыслью: а что он сам в таких случаях думает? О тех, кто все это ему сочиняет, организовывает, согласовывает, репетирует? О нас, которые все это смотрят, потребляют внутрь, обсуждают потом, комментируют — на кухнях, в эфирах, на страницах газет и журналов? О себе, наконец, для которого — одного — родной город зачищают до космической безлюдности?

Что ощущает?

Неужели — то самое чувство глубокого удовлетворения?

Неужели — мелкое, мстительное чувство, по отношению к собственному прошлому, которое теперь даже из-за плотно зашторенных окон выглянуть не решится?

Неужели — ему самому это нравится?

Или он просто всерьез думает, что это — его долг, тяжкая обязанность перед страной и населяющими ее народами? Вот так идти, под прицелом почтительных телекамер, опустив голову, чтобы охрана и обслуга остались за спиной — на три шага — чтоб в кадр не попасть? А потом поднять голову, прыгнуть в катер и — вперед, к настоящим делам, которые без хозяйского-то пригляда расшатаются-разболтаются-разнемогутся?

А по утрам бассейн. И тоже — в одиночестве, туда-обратно, туда-обратно…

Вот ведь жизнь у человека!..

9 августа 2013 года. Владимир Путин после прощания с тренером по дзюдо, Петебург. Кадр RT

В основном, встречи с людьми оказываются разочаровывающими, да и не очень-то и нужны, честно говоря. На итогах выборов они у нас, как известно, не отражаются, а сил и времени отнимают много. Поэтому на таких встречах лучше всего обходиться совсем без народа, или, в крайнем случае, возить народ с собой, из Москвы.

Хорошо, когда весь народ можно поместить в одном вагоне — «Иволги», например. Взял мэра столицы, губернатора Подмосковья, пару министров, штук пять корреспондентов из пула, понадежнее… Из тех, кто точно запишет: президент знает о десятикратном повышении стоимости медосмотра для получения автомобильных прав и возмущен этим (как владелец двух антикварных «волг» и мотоприцепа). И, конечно, инициативу тут же отменят, народу должно понравиться.

И — лети от Белорусского до Филей!

Правда, и здесь найдутся безответственные мерзавцы (иностранные агенты, скорее всего), которые опубликуют в интернете снимок какой-нибудь, нелепый. Скажем пустую платформу «Фили» — с прогуливающимися по ней сотрудниками ФСО в штатском и с батальоном — в форме, с собаками — под платформой.

Сотрудники ФСО в форме коммунальных служб и с собаками — под платформой в день поездки президента на новой электричке. Фото из соцсетей

На случай непредусмотренной встречи с тем самым народом, очевидно?

Кстати, сообщили: из-за состава с президентом движение поездов на Белорусском направлении было парализовано. Кто-то в ожидании электрички мёрз на платформе, другие оказались запертыми в вагонах. В отчаянии пассажиры самостоятельно открывали двери, выходили прямо на железнодорожные пути и шли пешком до ближайшей станции.

Всем недовольны, не угодишь им…

Еще хорошо взять с собой кого-нибудь одного (Шойгу, например) и махнуть с ним в свой день рождения на край земли, в Центр Азии, в Туву, в лес. Шойгу там (кстати, не забыть бы его поздравить: согласно проведенному только что опросу, он занял второе место — после Суворова и перед Жуковым — в списке лучших полководцев в истории России) кустик, кажется, брусники нашел и подарил; молодец, тонкий, душевный человек.

Фото: РИА Новости

Можно только догадываться, сколько человек было тогда задействовано для его охраны и обслуживания. Плюс «тувинский охотник», заблудившийся в тайге, но получивший необходимые топографические указания президента и таким образом счастливо избегнувший неминуемой смерти от голода и диких хищников. Правда, потом он был опознан как директор заповедника, очевидно, тоже привлеченный к мероприятию для оживления пейзажа.

Кстати, на одной из фотографий в кадр попал специально привезенный и уже накрытый праздничный стол — как сказал восхищенный журналист, мебель «участники экспедиции» тоже привезли с собой..

А самые наблюдательные обратили внимание на то, что на разных фотографиях президент изображен в разной одежде.

Ну, да чего не бывает.

На фотографиях Путина с рыбаками, летчиками, крестьянами, в дом которых президент заглянул совершенно случайно и был приглашен отобедать, были обнаружены одни и те же лица (в разной экипировке), из чего следует, что измышления о раздутости кадров в Федеральной службе охраны весьма преувеличены.

Даже мороженое на проводящемся раз в два года Аэрокосмическом салоне ему вынуждена продавать одна и та же продавщица.

В связи с этим расскажу о своей единственной встрече с Юрием Владимировичем Андроповым. Шел я с тогдашней женой мимо знаменитого дома на Лубянке, увлеченный беседой, и вдруг заметил, что площадь вдруг подозрительно опустела, а из-за угла ко мне бежит какой-то человек. Но он не успел. Прямо передо мной остановился длинный черный автомобиль, из него выскочил некто в штатском, ловко открыл заднюю дверь, из которой вышел ЮВ в старом потертом пальто и впритирку ко мне прошел в дверь; шел быстро, смотрел прямо перед собой. Машина уехала, как сквозь землю провалилась, человек, меня упустивший, развернулся и уныло отправился обратно за угол, а я стал размышлять, почему не остановил гипотетического собеседника, украсившего бы газетную полосу: «Два вопроса для «Алого паруса», Юрий Владимирович!» И что бы он мне ответил?

Я это к тому, что первых лиц тогда охраняли исключительно плохо.

А несколько лет назад к очередному юбилею президента сразу три театра страны взялись за постановку драматического произведения под названием «Каникулы президента».

СЮЖЕТ ПЬЕСЫ «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»

«Одноименная книга, которая и послужит сценарием к спектаклю, вышла в свет аккурат в день рождения главы государства, — гласила газетная заметка. — Все события пьесы разворачиваются на далекой сибирской таежной заимке, где волею судьбы оказывается президент РФ и американский писатель, который пишет книгу о Путине. Во время рабочего облета таежных территорий отказывает двигатель президентского вертолета и он совершает вынужденную посадку в сибирской тайге. Президент спасает своего биографа, выносит его на себе к заимке, и несколько недель живет среди таежных «аборигенов«. «Сюжет пьесы развивается непринужденно и весело, и все заканчивается хорошо, — добавляет представитель коллектива авторов. — В конце двухчасового спектакля президент улетает, но обещает вернуться».

При этом большое внимание авторы пьесы уделили языку Владимира Путина. «У нас в пьесе Владимир Владимирович говорит только своими собственными словами». Как утверждают, «чтобы точно передать неповторимый колорит и образность речи Путина», авторы пьесы целый год изучали газеты и журналы с речами президента, чтобы дословно включить в текст пьесы «емкие путинские выражения… Так что там никакой отсебятины нет». Авторы также уверены, что сценический образ Владимира Путина обречен на долгую жизнь.

«Спектакли с нашим Путиным будут идти десятилетиями, над ними Конституция не властна, и никакими президентскими сроками правление нашего Путина на сцене ограничить невозможно»…

Пьесу я, не поленился, прочитал. Оптимизма соавторов касательно судьбы их творения разделить не смог уже тогда. Да и политически сюжет мне представлялся более чем сомнительным: я уже привык думать, что без личного участия президента страна не то что «несколько недель» — дня не проживет, тут же какие-нибудь мерзавцы либо цены на молочные продукты повысят, либо еще что… И главное: как он столько времени провел среди «аборигенов» — без охраны?!..

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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Последнее: Как российские чиновники и первые лица встречаются с народом. Человеку неожиданно захотелось пройтись по родному городу — пешком. Был на похоронах любимого учителя, перенервничал, воспоминания нахлынули разные… Поймет каждый. Но — неожиданностью это, конечно, оказалось только для него самого. Людям, которые его окружают, за то и зарплату приличную платят, чтоб никаких неожиданностей не было. В […]