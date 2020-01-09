Мнение: Ощущения от «Турецкого потока»

Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей.

К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3.

Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе.

(с) Сергей Макогон

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10157330216609081 — цинк

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей.К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через […]