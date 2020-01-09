Джонсон оценил вероятность вины Ирана в крушении украинского самолета

09.01.2020, 23:30, Новости дня

Есть «большой объем информации», согласно которой украинский самолет сбит иранской ракетой, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон.

По его словам, «это вполне могло быть сделано непреднамеренно», передает ТАСС.

Джонсон призвал к «незамедлительной деэскалации» в регионе. Он сообщил о необходимости организовать репатриацию тел погибших и напомнил, что на борту были четверо британцев, передает РИА «Новости».

Премьер подчеркнул, что нужно «провести полное и прозрачное расследование».

Напомним, как сообщил его канадский коллега Джастин Трюдо, разведка утверждает, что украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой.

Жертвами крушения украинского самолета в Иране стали 177 человек.



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Последнее: Есть «большой объем информации», согласно которой украинский самолет сбит иранской ракетой, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон. По его словам, «это вполне могло быть сделано непреднамеренно», передает ТАСС. Джонсон призвал к «незамедлительной деэскалации» в регионе. Он сообщил о необходимости организовать репатриацию тел погибших и напомнил, что на борту были четверо британцев, передает РИА «Новости». Премьер […]

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