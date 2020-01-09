Ученые: Камень викингов содержит предсказание о климатической катастрофе

После проведения исследования исследователи пришли к выводу, что рунический камень, который создали викинги, содержит предсказание о климатической катастрофе в Скандинавии. На камне из Рёка имеется самая длинная надпись, состоящая из 762 рун, датируемая первой половиной IX века.

Надпись полностью покрывает камень викингов, но некоторые обрывки текста отсутствуют, поэтому его значение до конца не ясно. По словам ученых, камень поминальный. Специалисты, которые работают в шведских университетах, сошли на том, что руны предостерегают о возможном наступлении экстремальных холодов. Автор надписи на камне горевал о смерти сына, а также был напуган приближающейся климатической катастрофой, похожей на события 536 г. н.э.

Согласно научным данным, причинами климатического кризиса, произошедшего в VI веке, стала серия извержения вулканов. Эти события оказали влияние на температуру воздуха, после чего последовали неурожаи, голодные времена и вымирание населения. Из-за этого численность жителей Скандинавского полуострова сократилась больше, чем на половину.

По мнению исследователей, рассказы о тех событиях передавались от поколения к поколению и даже были зафиксированы в мифологии. Содержание надписи на камне из Рёка исследователи интерпретировали с помощью знаний по археологии и религии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Есть «большой объем информации», согласно которой украинский самолет сбит иранской ракетой, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон. По его словам, «это вполне могло быть сделано непреднамеренно», передает ТАСС. Джонсон призвал к «незамедлительной деэскалации» в регионе. Он сообщил о необходимости организовать репатриацию тел погибших и напомнил, что на борту были четверо британцев, передает РИА «Новости». Премьер […]