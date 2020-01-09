Специалисты объяснили, опасно ли излучение Bluetooth

В современном мире технологии беспроводной передачи данных стали обыденным явлением, однако то и дело в СМИ появляется информация об их вреде. Специалисты объяснили, опасно ли излучение гаджетов, работающих по Bluetooth.

В первую очередь, следует понимать, что как и у других технологий, здесь также есть ряд классов и диапазонов работы. В целом Bluetooth является высокочастотным излучением, которое не может нести какой-либо прямой угрозы для человеческого здоровья. Весь мир принял стандарт Bluetooth, поскольку коэффициенты излучения таких устройств не выходят за пределы допустимых диапазонов. Данные коммуникации активно применяются как для передачи данных, так и для подключения к компьютерам, смартфонам, планшетам и других внешних устройств. Производительность Bluetooth делят на классы, первый, диапазоном от 5 до 30 метров является наиболее распространенным.

Излучение класса с дальностью до 100 метров в условиях открытого пространства не превышает уровень обычных мобильных телефонов. В домашних условиях этот вид используется крайне редко. Между тем даже имеющееся минимальное излучение можно уменьшить еще более, например, пользуясь гарнитурой вместо непосредственного прикладывании телефона к уху. Дозы излучения от электронных девайсов измеряются в спецединицах SAR, например, в iPhone 11 отмечается показатель SAR в 0,95 балла, и этот показатель является средним. Громкая связь имеет 0,003 балла SAR, а значит, Bluetooth-технология более безопасна, чем излучение мобильных телефонов.

В целом же излучение Bluetooth намного слабее, чем у роутеров Wi-Fi, потому защищаться пользователю попросту не от чего. Впрочем, в Сети можно найти множество устройств и приспособлений для обезвреживания излучения от Bluetooth-девайсов, которыми может воспользоваться любой пользователь мобильными технологиями. Это и так называемая «экранирующая краска» для отражения внешнего излучения, и ряд менее экзотичных способов, а также детекторы для проверки уровня воздействия лучей.

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Последнее: В современном мире технологии беспроводной передачи данных стали обыденным явлением, однако то и дело в СМИ появляется информация об их вреде. Специалисты объяснили, опасно ли излучение гаджетов, работающих по Bluetooth. В первую очередь, следует понимать, что как и у других технологий, здесь также есть ряд классов и диапазонов работы. В целом Bluetooth является высокочастотным излучением, […]