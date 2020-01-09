Киев опроверг «свидетельство» обстрела разбившегося в Иране самолета

Информация о том, что один из членов экипажа Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в ходе звонка семье сообщил об обстреле в Иране, не соответствует действительности, сообщил офис генпрокурора Украины.
Как сообщается на сайте офиса, 8 января в Сети появилась информация, что «один из членов экипажа сделал звонок своей матери». Он якобы рассказал «о том, что самолет падает в связи с обстрелом».
По сообщению генпрокуратуры, «следственные действия показали», что «информация не соответствует действительности».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об авиакатастрофе, жертвами которой стали 177 человек.
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Последнее: Информация о том, что один из членов экипажа Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в ходе звонка семье сообщил об обстреле в Иране, не соответствует действительности, сообщил офис генпрокурора Украины. Как сообщается на сайте офиса, 8 января в Сети появилась информация, что «один из членов экипажа сделал звонок своей матери». Он якобы рассказал «о том, что […]
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