Киев опроверг «свидетельство» обстрела разбившегося в Иране самолета

09.01.2020, 23:19, Новости дня

Информация о том, что один из членов экипажа Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в ходе звонка семье сообщил об обстреле в Иране, не соответствует действительности, сообщил офис генпрокурора Украины.

Как сообщается на сайте офиса, 8 января в Сети появилась информация, что «один из членов экипажа сделал звонок своей матери». Он якобы рассказал «о том, что самолет падает в связи с обстрелом». 

По сообщению генпрокуратуры, «следственные действия показали», что «информация не соответствует действительности».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об авиакатастрофе, жертвами которой стали 177 человек.



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Последнее: Информация о том, что один из членов экипажа Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в ходе звонка семье сообщил об обстреле в Иране, не соответствует действительности, сообщил офис генпрокурора Украины. Как сообщается на сайте офиса, 8 января в Сети появилась информация, что «один из членов экипажа сделал звонок своей матери». Он якобы рассказал «о том, что […]

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