Мнение: «Непоколебимая решимость», или Как в одночасье развалилась американская коалиция





✔ Американский генерал взял со стола указку и быстрым движением раздёрнул шторы, закрывавшие карту.



– Итак, красными флажками показаны цели, по которым, согласно данным нашей разведки, будут нанесены ракетные удары. Это авиабаза Айн-аль-Асад, аэродром Эрбиль и, возможно, наш командный пункт.

В зале совещаний воцарилась гнетущая тишина.

– Разведка докладывает, – продолжил генерал. – Что удары будут наноситься ночью, чтобы деморализовать, посеять панику и поколебать нашу непоколебимую решимость. Решимость нести народу Ирака свободу и демократию!

Офицеры стран-участниц операции «Непоколебимая решимость», ошарашенные услышанным, через некоторое время начали подавать первые признаки жизни.

– Ну, как же так? Как же так? – громко зашептал себе под нос канадский офицер. – Флажок воткнут прямо в наш командный пункт! А у меня жена, дети, мы с ними так любили по выходным ходить на хоккей.

– Какой хоккей?! – дрожащим голосом ответил сидевший радом румынский офицер. – Если нас накроют, прощайте Карпаты, Дунай, прощай Добруджа. Так не может быть, нет…

– Как накроют? – вполголоса произнёс хорват. – Этого не может быть! А где же наше ПВО? Где Пэтриоты? Их нет? Я не хочу в это верить, не хочу! Я хочу к Катаринке!

– Разговорчики! – прервал коллективный стон генерал. – Немедленно прекратить этот балаган! Вы думаете, я не хочу домой? Я, может быть, больше всех хочу домой!

Генерал оглядел союзников. У британца подрагивал подбородок, немец со словаком сидели потерянные, обнявшись, как будто виделись в последний раз, а у австралийского офицера ноги на нервной почве подпрыгивали как пара кенгуру в период брачных танцев.

– Значит, так. Всем успокоиться. У нас ещё есть полдня. Задача окопаться, залечь и не отсвечивать. Если вопросов нет, все свободны.

Генерал закурил сигару, закинул ноги на стол и включил CNN. Появилась заставка «Breaking News» и начался выпуск новостей.

Ведущая бодро рассказывала о ситуации вокруг Ирана.

– В ночь на 7 января стало известно о намерении Бундесвера вывести свой военный контингент из Ирака. Об этом говорится в письме, направленном в Бундестаг, министром иностранных дел ФРГ Хайко Маса и министром обороны этой страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Да… Слабаки фрицы, слабаки…» – подумал генерал и добавил звука.

– Хорватия официально объявила о выводе своих военнослужащих из Ирака. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Хорватии. «Мы следим за ситуацией в области безопасности с союзниками, и соответствующие решения будут приниматься в координации с ними. Мы подчеркиваем, что безопасность хорватских солдат имеет первостепенное значение», – сказано в сообщении.

«Шахматисты, чёрт бы вас побрал!» – выругался генерал.

– Министерство национальной обороны Румынии объявило, что дислоцированные в Ираке миссии румынских военных советников будут срочно передислоцированы. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния беспокоится за безопасность своих военных инструкторов, дислоцированных в Ираке.

«Ну и союзнички!» – покачал головой генерал.

– Решение о выводе войск из Ирака также приняли Словакия, Финляндия, Словения, Бельгия…

Генерал схватил пульт, со злостью выключил телевизор, оборвав ведущую на полуслове, и подошёл к окну.

За окном военнослужащие стран-союзниц храбро грузились в подъехавшие военные грузовики и бронетранспортёры, и было очевидно, что нет на Земле такой силы, которая способна сломить их решимость.

Самые отважные бойцы успевали сделать селфи в полной амуниции и дерзко отправить их родным и друзьям.

Когда взревели моторы и машины, подняв густую жёлтую пыль, бесстрашно рванули к аэродрому, кто-то храбро крикнул: «Катринка, я скоро буду!»

Ближе к вечеру зазвонил телефон. Вызывал Вашингтон.

– Как обстановка в войсках коалиции? Срочно доложите ситуацию, – затребовал отчёт Объединённый комитет начальников штабов.

– Да какая, к чёрту, коалиция? Нет больше никакой коалиции, – медленно, расставляя слова, ответил генерал. – Все союзнички проявили решимость и непоколебимость. А отдуваться здесь за всех в одиночку мы не договаривались. Так и передайте Трампу!

Все с нетерпением ожидали обращение президента к нации.

Трамп вышел к камерам бледный и с большим опозданием. Он хотел заявить что-то очень решительное, а местами даже непоколебимое, но получилось – про мир во всём мире, большое достоинство, вкусную индейку и белый шарик.

А, может, оно и к лучшему?

Гамбит Вепря специально для проекта NewsPrice

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Источник: Конт

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