Употребление арбуза в виде порошков-добавок помогает при ожирении

Употребление арбуза в форме порошков-добавок может помочь при ожирении. К такому выводу пришли исследователи Oregon State University в ходе эксперимента с рационом взрослых мышей.
Результаты проведенного опыта были опубликованы в издании The Journal of Nutrition. Подопытным животным изменение питания помогло уменьшить вред от употребления продуктов с высоким содержанием жиров. Самцы грызунов в течение двух с половиной месяцев проходили испытание нездоровой диетой, но только для питания одной группы использовалась арбузная добавка в виде порошка, полученного в процессе лиофилизации. Такое название получила сушка холодом, широко применяемая в пищевой промышленности, а также в медицинской практике для длительной сохранности продуктов, бактерий, вирусов, грибов, диагностических и лечебных биопрепаратов. У мышей, получавших арбузные добавки, не произошло повышение индекса массы тела, а в желудке было зафиксировано значительное увеличение полезных бактерий. У второй группы наблюдались все негативные последствия, связанные с употреблением избытка жирной пищи. Таким образом, считают исследователи, был установлен положительный эффект продуктов растительного происхождения, в частности мякоти арбуза.
Вместе с тем исследователи предупреждают о необходимости консультаций врача для тех, кто примет решение бороться с излишним весом с помощью добавки арбуза. Кладовая полезных элементов — мякоть арбуза — содержит магний, который выводит из организма избыток холестерина и предотвращает затвердевание, то есть атеросклероз сосудов. Однако её не стоит есть людям с повышенной кислотностью, заболеваниями поджелудочной железы и сердца, диабетом, а также тем, у кого обнаружены камни в почках.
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Последнее: Употребление арбуза в форме порошков-добавок может помочь при ожирении. К такому выводу пришли исследователи Oregon State University в ходе эксперимента с рационом взрослых мышей. Результаты проведенного опыта были опубликованы в издании The Journal of Nutrition. Подопытным животным изменение питания помогло уменьшить вред от употребления продуктов с высоким содержанием жиров. Самцы грызунов в течение двух с […]
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