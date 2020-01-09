Канада заявила о непреднамеренном ракетном ударе Ирана по украинскому самолету

Разведка утверждает, что украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой, сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.
По его словам, «в последние часы передали важные сообщения относительно инцидента». Он утверждает, что канадская сторона «располагаем разведдаными из нескольких источников», указывающих, что в украинский Boeing 737-800 попала ракета «земля-воздух».
При этом, как сообщил премьер, Boeing был сбит ненамеренно, передает РИА «Новости».
Трюдо пояснил, что информация получена «в том числе» от разведки самой Канады и от разведок ее союзников, передает ТАСС.
Как информирует СВС со ссылкой на правительственные источники в Оттаве, Канада доверяет оценке спецслужб США, что Boeing в Иране сбили ракетой.
Напомним, жертвами крушения самолета стали 177 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.
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Последнее: Разведка утверждает, что украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой, сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо. По его словам, «в последние часы передали важные сообщения относительно инцидента». Он утверждает, что канадская сторона «располагаем разведдаными из нескольких источников», указывающих, что в украинский Boeing 737-800 попала ракета «земля-воздух». При этом, как сообщил премьер, Boeing был сбит […]
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