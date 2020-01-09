Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента

09.01.2020, 22:57, Новости дня

Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС.

За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.

Ранее Хаджимба отказался покидать пост президента, но заявил, что согласен на переговоры с оппозицией. Его отставки требовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее.

9 января Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска бывшего кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии, который пытается оспорить итоги выборов, прошедших 25 августа. На них действующий Рауль Хаджимба выиграл с перевесом в 1% голосов.



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