Опубликовано видео, на котором предположительно зафиксирован удар ракеты по украинскому «Боингу» в Иране

Появилось неподтвержденное видео, на котором виден возможный удар ракеты по пассажирскому украинскому «Боингу» в Иране. Его опубликовал иранский активист Нариман Гариб. Он утверждает, что ролик ему прислал источник, и он пока не может гарантировать его подлинность.

/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-09-18.02.03.mp4

Bellingcat утверждают, что выяснили примерное место, откуда велась съемка, и она совпадает с траекторией полета «Боинга».

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, все они погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.

Сегодня Newsweek сообщил, что самолет был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор», разработанного в России. Издание ссылается на источники в Пентагоне и американской разведке. В военном ведомстве считают, что это произошло по ошибке.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведданные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет. Он также заявил, что «самолет могли сбить случайно».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разведка утверждает, что украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой, сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо. По его словам, «в последние часы передали важные сообщения относительно инцидента». Он утверждает, что канадская сторона «располагаем разведдаными из нескольких источников», указывающих, что в украинский Boeing 737-800 попала ракета «земля-воздух». При этом, как сообщил премьер, Boeing был сбит […]