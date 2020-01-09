Один украинский военный был ранен на Донбассе 9 января – штаб ООС

Один украинский военнослужащий был ранен на Донбассе 9 января. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
С начала суток боевики открывали огонь на Донбассе два раза.
«Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – заявили в штабе.
Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил 09.01.2020#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 9. jaanuar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Один украинский военнослужащий был ранен на Донбассе 9 января. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. С начала суток боевики открывали огонь на Донбассе два раза. «Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – заявили в штабе. Вечірній […]
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