Телескоп TESS нашел первую планету с двумя солнцами

Ученые нашли планету с двумя солнцами, космический объект впервые был обнаружен телескопом TESS. Сообщается, она вращается вокруг двух звезд одновременно.

От Земли до обнаруженной планеты расстояние составляет свыше 1,3 тысячи световых лет. Объект получил название TOI 1338b, причем его размеры превышают земные габариты почти в семь раз, своими масштабами он близок к Сатурну и Нептуну. Сотрудники NASA сообщают, что расположение системы TOI 1338 определяется как созвездие Живописца. В этой системе выявленная планета является единственной. Свой оборот вокруг двух звезд-солнц она совершает примерно за 93–95 дней. Пара звезд вращается относительно друг друга с периодичностью в 15 дней.

Телескоп TESS осуществляет съемки с периодичностью в 30 минут на протяжении 27 суток. Всего он создает тысячи снимков, которые можно увидеть на официальном сайте TESS. При этом представленные изображения давно стали объектом внимания не только ученых профессионалов, но и астрономов-любителей. И их работа также нередко представляет немалое значение, поскольку по подсказкам аматоров эксперты научных учреждений могут найти то, что не было замечено ими ранее.

В будущем, уверены специалисты, TESS найдет ещё сотни тысяч аналогичных звёздных систем с одиночными планетами и двойными солнцами. TOI 1338b идентифицировал Вольф Кукер, работающий на должности стажера в NASA, для этого он использовал метод транзитной фотометрии. Планета осуществляет обороты практически в той же плоскости, что и ее «солнца».

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