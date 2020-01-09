Получат новые рычаги давления на ЕС — Die Presse «раскусила» замысел «псевдоапостолов мира» в Ливии

«Выдавая себя за апостолов мира», Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган потребовали ввести в Ливии режим прекращения огня, пишет Die Presse. Таким образом, по мнению австрийского издания, они взяли инициативу в свои руки и сигнализировали, что хотят вытеснить других игроков, таких как ООН и европейские страны. Если же РФ и Турции действительно удастся расширить своё влияние в североафриканском государстве, то это даст им новые рычаги давления на ЕС, предупреждает автор статьи.
Reuters
Глава Кремля Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «предстали в образе миротворцев», в то время как остальной мир, затаив дыхание, ждёт, не охватит ли пламя войны весь Ближний Восток из-за вражды США и Ирана, пишет австрийская газета Die Presse.
«Выдавая себя за апостолов мира», российский и турецкий лидеры потребовали во время встречи в Стамбуле ввести в Ливии режим прекращения огня и тем самым «замахнулись на роль защитников правопорядка» в этой стране, поясняет автор статьи Сюзанне Гюстен.
При этом, уточняет журналистка Die Presse, Анкара поддерживает в Ливии признанное международным сообществом правительство премьер-министра Фаиза Сараджа, тогда как Москва — его противника генерала Халифа Хафтара.
«В Стамбуле своим требованием ввести режим прекращения огня Путин и Эрдоган взяли инициативу в свои руки, несмотря на противоположные интересы. Таким образом они сигнализировали, что хотят вытеснить других игроков, таких как Организация Объединённых Наций и европейские государства», — убеждена Гюстен.
По мнению Путина и Эрдогана, продолжает автор статьи, все участвующие в конфликте стороны должны сесть за стол переговоров.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, считает журналистка австрийского издания, элементарно хотят «возглавить программу», старт которой дала Германия: в частности, в конце января правительство федерального канцлера Ангелы Меркель планирует провести в Берлине мирную конференцию по Ливии.
«Если же РФ и Турции удастся расширить своё влияние в Ливии, то это даст им новые рычаги давления на европейцев», — предупреждает автор статьи Сюзанне Гюстен.
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