Мнение: Почему наши новогодние обещания никогда не исполнятся

Новый год, куранты, оливье, шампанское и пять миллионов обещаний на новый 2020 год: похудеть, съездить в Рим, прыгнуть с парашютом и отложить денег на новую машину. Но вот приходит 2021, опять оливье, куранты, а ты каким был лохом, таким и остался.

Мечты, планы и цели так и остались где-то там в записной книжке, максимум ты вспоминал о них полгода назад. И вот сегодня первый рабочий день, возможно, ты еще полон мотивации: уже купил абон в зал, затарился здоровой пищей и отложил свои первые 500 рублей в этом году.

Только вот спустя месяц всё вернется на круги своя.И не только у тебя ничего не получится добиться, но еще и у большей половины этого мира тоже. Каждый раз под новый год я умиляюсь постам в соцсетях из серии «ИТОГИ моего года» или «Мои цели на Новый год». Сидишь, читаешь эту брехню и прекрасно понимаешь, что через год твоя бывшая одногруппница, нынешняя подруга или просто какой-то паренек из инстаграма нихрена не станут лучше, просто подведут итоги очередного тяжелого для них года и пообещают себе в тысячный раз одно и тоже. «Ну, в этом-то Новом Году всё точно получится!». Да, да, и принц найдется, и жир исчезнет, и бабосики свалятся с неба.

Зачем позориться и писать огромные посты о том, кем ты хочешь стать и никогда не станешь? Зачем засирать новостную ленту обещаниями стать лучшим из лучших в этом году? Зачем вообще себе что-то обещать? Ведь 80% новогодних обещаний забываются к середине февраля, а по-настоящему выполняют свои цели лишь 8-12% людей.

Если тебе правда что-то нужно, просто возьми и сделай это молча. Зачем этот ор на полрайона и красивые слова? Сделай молча в таком темпе, в каком тебе удобно, таким образом, каким тебе удобно. Не сделаешь – твои проблемы, сделаешь – молодец.

Это псевдомотивация других «Давайте не есть жирное и сладкое месяц вместе со мной!», «Давайте копить вместе со мной!», «Давайте станем президентами вместе со мной!» только подначивает окружающих точно также бросаться словами о том, что они только собираются добиться. Однако уже сто раз доказано, что мотивация к цели исчерпывается на этапе того, как вы с ней делитесь. Рассказывая другим о том, каким классным вы хотите стать, вы уже где-то подсознательно себя похвалили за придуманную мечту, мол, вы такой классный, что собираетесь сделать это.

В это время мозг считает задачу наполовину выполненной и сдается при первых попытках добиться цели в реальности. Вам начинает быть в тягость преодолевать первые трудности к лучшей жизни, мотивация исчерпалась, когда ты описывал, как будет ахрененно круто весить на десять килограмм меньше, слетать на Бали и купить новый телик. Очередное обещание себе стать лучше заставляет почувствовать себя лучше прямо здесь и сейчас, при этом ничего для этого не предпринимая.

Ведь перед всеми целями, которые мы себе ставим стоит темный-темный непроходимый лес, который надо покорять снова и снова постоянно, если мы правда хотим победить в этой игре. Поэтому чем больше мы болтаем о целях, тем больше мы гордимся собой, тем меньше у нас остается энергии сделать это реальностью.

Если бы в мире была место для всех наших несбывшихся желаний и целей – это была бы целая планета размером с Плутон, засоренная одними и теми же мечтами ни о чем.

Источник: Достало

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