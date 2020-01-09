В Иране заявили, что для расшифровки «черных ящиков» с самолета МАУ может понадобится помощь других стран

Ирану может понадобиться помощь других государств в расшифровке записей бортовых самописцев («черных ящиков) с самолета «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение вблизи Тегерана. Об этом каналу CNN 9 января сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По слова Абедзаде, «черный ящик» с самолета поврежден.

Он отметил, что украинские эксперты начнут расшифровку данных 10 января. Абедзаде добавил, что если в Иране не смогут самостоятельно расшифровать «черные ящики», их могут передать экспертам из Франции или Канады.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета «Международных авиалиний Украины». В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17. По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как российские чиновники и первые лица встречаются с народом. Человеку неожиданно захотелось пройтись по родному городу — пешком. Был на похоронах любимого учителя, перенервничал, воспоминания нахлынули разные… Поймет каждый. Но — неожиданностью это, конечно, оказалось только для него самого. Людям, которые его окружают, за то и зарплату приличную платят, чтоб никаких неожиданностей не было. В […]