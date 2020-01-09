ГБР подозревает экс-заместителя главы МЧС в растрате 23,7 млн грн

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных денег. Об этом 8 января проинформировала пресс-служба ГБР.
Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
По версии правоохранителей, в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3,4 тыс. м² жилой площади в доме должны были перейти в собственность министерства.
«Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области», – рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области, на 23,7 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.
В случае доказательства вины бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Имя экс-чиновника в ГБР не назвали.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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