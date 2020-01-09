Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в Иране

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране.
Гариб сообщил в Twitter, что запись «получил от источника». Он признает, что «пока не может проверить видео», но надеется получить от источника «метаданные».
pic.twitter.com/HtesW5uecB
— Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020
Самолет разбился в Тегеране в среду. Погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. Украинская сторона рассматривает разные версии причин крушения, включая поражение зенитной ракетой.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране. Гариб сообщил в Twitter, что запись «получил от источника». Он признает, что «пока не может проверить видео», но надеется получить от источника «метаданные». pic.twitter.com/HtesW5uecB — Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020 Самолет разбился в Тегеране […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров рассказал об ответе РФ на санкции США против «Северного потока – 2» / 22 декабря
- Российская молодежка проиграла США на чемпионате мира по хоккею / 30 декабря
- На Кубани поддерживают идею переноса участков железной дороги с побережья / 24 ноября
- Строившие «Северный поток – 2» суда покинули Балтийское море / 23 декабря
- Генштаб ВСУ изменил мнение о возможности «военной агрессии» со стороны России / 25 ноября
- Пригожин рассказал о полученной сыном Валерии в ДТП травме / 8 декабря
- РПЦ изменила правила крещения детей / 27 декабря
- В ходе обысков у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей / 17 мая