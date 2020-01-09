Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в Иране

09.01.2020, 22:05, Новости дня

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране.

Гариб сообщил в Twitter, что запись «получил от источника». Он признает, что «пока не может проверить видео», но надеется получить от источника «метаданные». 

pic.twitter.com/HtesW5uecB

— Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Самолет разбился в Тегеране в среду. Погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.  Украинская сторона рассматривает разные версии причин крушения, включая поражение зенитной ракетой.



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Последнее: Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране. Гариб сообщил в Twitter, что запись «получил от источника». Он признает, что «пока не может проверить видео», но надеется получить от источника «метаданные».  pic.twitter.com/HtesW5uecB — Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020 Самолет разбился в Тегеране […]

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