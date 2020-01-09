Брусничный сок может снижать кровяное давление при гипертонии

09.01.2020, 22:04, Разное

В результате проведённого исследования учёным из University of Helsinki удалось установить, что брусничный сок помогает снижать кровяное давление при гипертонии. Этому способствуют полифенолы, в большом количестве присутствующие в напитке.
Автор проекта Анна Кивимяки в течение чуть более двух месяцев проводила эксперимент с лабораторными животными. Она разделила крыс на три группы, первая из которых вместо воды получала разбавленный брусничный сок, вторая – клюквенный, а третья – черносмородиновый. При этом все генетически модифицированные животные имели высокое кровяное давление и сопутствующие гипертонии симптомы.

В результате удалось выяснить, что брусничный сок, в составе которого полифенолов наибольшее количество, положительно влияет на работоспособность повреждённых сосудов и предотвращает экспрессию связанных с аортитом генов. У употреблявших сок брусники грызунов падение кровяного давления происходило значительно быстрее, чем в остальных группах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В результате проведённого исследования учёным из University of Helsinki удалось установить, что брусничный сок помогает снижать кровяное давление при гипертонии. Этому способствуют полифенолы, в большом количестве присутствующие в напитке. Автор проекта Анна Кивимяки в течение чуть более двух месяцев проводила эксперимент с лабораторными животными. Она разделила крыс на три группы, первая из которых вместо воды […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика