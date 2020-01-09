Брусничный сок может снижать кровяное давление при гипертонии

В результате проведённого исследования учёным из University of Helsinki удалось установить, что брусничный сок помогает снижать кровяное давление при гипертонии. Этому способствуют полифенолы, в большом количестве присутствующие в напитке.
Автор проекта Анна Кивимяки в течение чуть более двух месяцев проводила эксперимент с лабораторными животными. Она разделила крыс на три группы, первая из которых вместо воды получала разбавленный брусничный сок, вторая – клюквенный, а третья – черносмородиновый. При этом все генетически модифицированные животные имели высокое кровяное давление и сопутствующие гипертонии симптомы.
В результате удалось выяснить, что брусничный сок, в составе которого полифенолов наибольшее количество, положительно влияет на работоспособность повреждённых сосудов и предотвращает экспрессию связанных с аортитом генов. У употреблявших сок брусники грызунов падение кровяного давления происходило значительно быстрее, чем в остальных группах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В результате проведённого исследования учёным из University of Helsinki удалось установить, что брусничный сок помогает снижать кровяное давление при гипертонии. Этому способствуют полифенолы, в большом количестве присутствующие в напитке. Автор проекта Анна Кивимяки в течение чуть более двух месяцев проводила эксперимент с лабораторными животными. Она разделила крыс на три группы, первая из которых вместо воды […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Актриса Ольга Гобзева рассказала, почему ушла в монастырь / 1 декабря
- Мнение: Голубые огоньки / 5 января
- Кристина Агилера, Тейлор Свифт, Селена Гомес и другие на American Music Awards-2019 / 25 ноября
- Учёные: Грейпфрутовый и апельсиновый соки снижают риск развития остеопороза / 14 декабря
- Появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье / 1 декабря
- В пальто Dolce & Gabbana и на высоких шпильках: Мелания Трамп начала украшать Белый дом к Рождеству / 26 ноября
- Мнение: Революция. Что стоит за этим термином? / 12 декабря
- Мнение: Пытки в Омске: отчим ставил ребенка коленями на гречку, крупа вросла ему в кожу / 14 декабря