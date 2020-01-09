Брусничный сок может снижать кровяное давление при гипертонии

В результате проведённого исследования учёным из University of Helsinki удалось установить, что брусничный сок помогает снижать кровяное давление при гипертонии. Этому способствуют полифенолы, в большом количестве присутствующие в напитке.

Автор проекта Анна Кивимяки в течение чуть более двух месяцев проводила эксперимент с лабораторными животными. Она разделила крыс на три группы, первая из которых вместо воды получала разбавленный брусничный сок, вторая – клюквенный, а третья – черносмородиновый. При этом все генетически модифицированные животные имели высокое кровяное давление и сопутствующие гипертонии симптомы.

В результате удалось выяснить, что брусничный сок, в составе которого полифенолов наибольшее количество, положительно влияет на работоспособность повреждённых сосудов и предотвращает экспрессию связанных с аортитом генов. У употреблявших сок брусники грызунов падение кровяного давления происходило значительно быстрее, чем в остальных группах.

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Последнее: В результате проведённого исследования учёным из University of Helsinki удалось установить, что брусничный сок помогает снижать кровяное давление при гипертонии. Этому способствуют полифенолы, в большом количестве присутствующие в напитке. Автор проекта Анна Кивимяки в течение чуть более двух месяцев проводила эксперимент с лабораторными животными. Она разделила крыс на три группы, первая из которых вместо воды […]