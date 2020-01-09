МВД прекратило дело о хранении наркотиков против актрисы Натальи Бочкаревой

Следствие прекратило уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК) против актрисы из сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
Органы предварительного следствия просят назначить актрисе судебный штраф. Дату судебного заседания по рассмотрению постановления МВД пока не назначили.
В конце сентября Бочкареву задержали в Москве сотрудники ГИБДД. По информации СМИ, при актрисе нашли 0,69 граммов кокаина. Сама Бочкарева отрицала задержание и возбуждение дела. В октябре суд лишил ее водительских прав на год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за отказа проходить медосвидетельствование. Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: Новая газета
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Последнее: Следствие прекратило уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК) против актрисы из сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы. Органы предварительного следствия просят назначить актрисе судебный штраф. Дату судебного заседания по рассмотрению постановления МВД пока не назначили. В конце сентября Бочкареву задержали в Москве сотрудники […]
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