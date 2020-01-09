Мнение: Сообщение от Ирана

Сообщение от Ирана

Сразу после полуночи по местному времени иранские баллистические ракеты «Фатех 313» поразили две военные базы в Ираке, на которых наблюдается значительная концентрация американских сил, наряду с другими их союзниками. Прямой ответный удар Ирана был нанесен в ответ за американское убийство командира "Сил Курдс" КСИР Кассема Сулеймани и его спутников, убитое американским беспилотником в аэропорту Багдада на прошлой неделе. Возмездие Ирана несет несколько стратегических сообщений на Ближний Восток на этот 2020 год и на многие годы вперед. Что это за сообщения? Что произойдет из-за открытого нападения Ирана на самую могущественную страну в мире?

Высокопоставленный иранский чиновник связался с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди после полуночи, чтобы сообщить ему, что Иран решил отомстить за убийство своего генерала. Иран заявил, что ударит группировке американских сил в Ираке, не нанеся ударов по иракским силам.

Премьер-министр Адель Абдель Махди — согласно хорошо информированным источникам в Багдаде — ответил, что «этот акт может привести к разрушительным результатам на Ближнем Востоке: Ирак отказывается становиться театром войны между США и Ираном». Иранский чиновник ответил: «Те, кто начал этот цикл насилия, — это США, а не Иран; решение принято». Премьер-министр Абдель Махди проинформировал американские силы об иранском решении. США объявили чрезвычайное положение и предупредили все базы США в Ираке и регионе до начала удара.

Иран бомбил самую значительную военную базу США в Ираке — Айн-Асад, где буквально за последние два дня американское командование собрало наибольшее количество своих сил. Многие американские базы, особенно в контролируемых шиитами районах и вокруг Багдада, были эвакуированы в последние дни по соображениям безопасности в сторону Айн-Асада, базы, в которой размещены надежные подземные укрытия. Айн-Асад расположен в пустыне Анбар, недалеко от иракско-сирийских границ. Это та же база, с которой взлетели беспилотники, убившие Сулеймани и его спутников в аэропорту Багдада. Иран также бомбил другую американскую базу в Эрбиле, в иракском Курдистане.

Иран скопировал стиль, используемый американцами при сообщении о своем решении. 30 декабря 2019 года министр обороны США Марк Эспер связался с премьер-министром Абделем Махди и сообщил ему, не спрашивая его разрешения, о намерении США бомбить иракские силы (Народные силы мобилизации). Пять иракских баз сил безопасности на иракско-сирийских границах были уничтожены, в результате чего погибли и получили ранения 79 офицеров национальной полиции, федеральной полиции и иракской армии.

Эспер дал премьер-министру немного времени (полчаса), чтобы сообщить его силам. Иран дал Абдель Махди полчаса, прежде чем бомбить американские войска и запустить 16 модернизированных ракет «Фатех 313» по базам Аль-Ассад и Эрбиль.

Ирак утратил свой суверенитет в разгар ирано-американской битвы. Он может восстановить контроль над своей страной только тогда, когда американские войска покинут Ирак, как решил иракский парламент. Это решение было принято в ответ на убийство генерал-майора Касема Сулеймани, который служил посланником в дипломатическом качестве. Солеймани был официально приглашен правительством Ирака в 2014 году, когда Ирак попросил Иран отправить 100 иранских советников в Ирак для борьбы с ИГИЛ. Он имел иммунитет в Ираке и возглавлял разведывательную группу Ирана в Багдаде, недалеко от посольства США, в координации с российскими, сирийскими и иракскими официальными лицами. Он был дипломатом с дипломатическим паспортом и его попросили встретиться премьер-министр Ирака на следующий день в 08:30 для передачи сообщения от Саудовской Аравии. Премьер-министр Абдель Махди согласился играть посредническую роль между Ираном и Саудовской Аравией и был посредником после мирной инициативы Ирана переданной арабским лидерам. Сулеймани прибыл в Ирак по просьбе президента Трампа, чтобы успокоить напряженность в отношениях с Ираном. Это была многозадачная поездка.

Иран действительно использовал свои высокоточные ракеты при бомбардировке ИГИЛ и сепаратистских курдов в Курдистане 8 сентября прошлого года, когда его ракеты достигли желаемой цели. Вчера вечером Иран использовал свои высокоточные баллистические ракеты с сняряженными боеголовками по целям, призванным избежать жертв и направить четкое сообщение президенту Дональду Трампу. Было мало жертв, если они вообще были. США не поделились информацией о жертвах.

Иранцы не использовали ракеты против подземных убежищ, но они открыто направили свои твердотопливные ракеты против двух действующих баз США в Ираке. Иран оставил пространство для деэскалации, потому что без деэскалации война, несомненно, охватит весь Ближний Восток.

Президент Трамп загнал в угол иранский режим, чтобы ему пришлось отреагировать на убийство США своего генерала. Его государственное телевидение заявило, что «80 американских военнослужащих были убиты», — это сообщение, которое порадовало внутреннее мнение и иранский национализм, проявившийся миллионными толпа на похоронах Сулеймани. Это также было необходимо для того, чтобы заручиться общественной поддержкой режима в случае возмездия США, требующего дальнейшего возмездия со стороны Ирана, которое может привести к войне.

Иранское послание также направлено на то, чтобы американские демократы использовали его против президента США, который пообещал, что его солдатам не будет угрожать опасность в течение его пребывания в должности. Вместо этого он рискует жизнями тысяч солдат в результате одного удара или конфронтации с Ираном и его союзниками на Ближнем Востоке.

Иран также выбрал цель для американской базы в Эрбиле, чтобы послать четкое сообщение. По словам иранских официальных лиц, США намеревались понять, что в случае, если их командование решит покинуть Ирак и обосноваться Эрбиле, его присутствие в Курдистане будет недалеко от иранских ракет, и что американские солдаты не будут в безопасности нигде в Ираке.

Бомбардировка Ирана свидетельствует о том, что американские ракеты-перехватчики были неактивны в Айн-Ассаде и что еще одна значительная атака с помощью высокоточных ракет могла бы привести к резне, если бы у Ирана было такое намерение.

Это второй ответ на убийство Сулеймани. Первый пришел из иракского парламента, чья резолюция призывает к выводу всех иностранных сил из страны. Послание от президента Роухани вполне понятное: "Вам удалось убить Сулеймани, мы вытесним вас с Ближнего Востока".

Это далеко не последний иранский удар по американским силам на Ближнем Востоке. Но если президент Трамп решит воздержаться от ответных мер, Иран больше не будет наносить прямой удар по американским силам и объявлять о своей ответственности. От Ирана и его союзников не ожидается прекращения преследования американских войск, если они останутся в Ираке.

Еще одно послание было отправлено в Израиль: недавно назначенный командир бригады "Сил Кудс" Исмаил Каани встретился со всеми палестинскими группами в Тегеране. Согласно хорошо информированному источнику, Иран обещал «неограниченную поддержку всем палестинским группам, чтобы они достигли своей цели». Действительно, Иран объявил: «Израиль сотрудничает с США в убийстве Сулеймани».

Время, когда США могут нанести удар без ответного удара, похоже, прошло. Со времен Перл-Харбора страна впервые берет на себя ответственность за поражение американских целей. Эта серьезная и сложная ситуация может закончиться, если произойдет полный вывод американских войск из Ирака. Этот шаг, уже официально запрошенный иракским парламентом, может спасти жизни американских военнослужащих.

США способны использовать только небо Ирака, избегая любого наземного транспорта. Но это действия в крайне враждебном обществе в Ираке, где каждый солдат, офицер или дипломат теперь является потенциальной целью. После враждебного объявления нескольких групп в Ираке стало ясно, что в стране больше нет безопасного места для американских войск. Убийство Сулеймани закрыло все дороги этой администрации США для всех возможных переговоров с Ираном. Россия и Китай ждут прямо за дверью, чтобы войти и заполнить вакуум.

Элайджа Магье

https://ejmagnier.com/2020/01/08/iranian-messages-behind-attacking-us-bases-in-iraq-and-the-consequences/ — оригинал на английском

Источник: Colonel Cassad

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