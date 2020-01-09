Победители конкурса ОНФ вступились за экс-главреда «Урюпинской правды»

Лауреаты конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» вступились за уволенную с должности главреда «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину.

Победители конкурса региональных журналистов и блогеров собирают подписи под петицией с требованием восстановить Шушлебину на работе. Также Центр правовой поддержки журналистов ОНФ готов оказать ей юридическую помощь, сообщается на сайте ОНФ.

«Считаю, что меня уволили по надуманному поводу. Любое кадровое решение должно иметь обоснованную причину. Могу сказать, что на моем счету не было никаких дисциплинарных взысканий, а «Урюпинская правда» пользуется спросом у наших читателей. Я делаю все, чтобы ответственно и качественно выполнять свою работу. Завтра будет суд, и надеюсь, что благодаря его решению удастся восстановить справедливость», – отметила Шушлебина.

В связи с этим лауреаты конкурса Фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации выступили в поддержку коллеги.

Петиция, где журналисты РФ могут оставить свои подписи, появилась на сайте change.org.

Напомним, Шушлебина была уволена главой администрации города за то, что разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.

Шушлебина подала иск в Урюпинский городской суд о восстановлении в должности. Суд принял иск к производству.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лауреаты конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» вступились за уволенную с должности главреда «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину. Победители конкурса региональных журналистов и блогеров собирают подписи под петицией с требованием восстановить Шушлебину на работе. Также Центр правовой поддержки журналистов ОНФ готов оказать ей юридическую помощь, сообщается на сайте ОНФ. «Считаю, что меня уволили по надуманному […]