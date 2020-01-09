Армия Хафтара отказалась от предложения РФ и Турции прекратить огонь

Армия Хафтара приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи, следует из заявления.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

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Последнее: Армия Хафтара приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи, следует из заявления. Об этом информирует РИА «Новости». Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.