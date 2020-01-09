Мнение: Украина направила в Иран 45 экспертов…

09.01.2020, 21:35, Разное

Украинские эксперты будут разбираться, почему произошла катастрофа украинского Boeing-737 в Иране.

Секретарь Совет национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил изданию «Цензор.нет», что рассматривается несколько версий крушения.

Киев считает, что авиакатастрофа могла произойти в результате взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва в результате теракта, столкновения с беспилотником или из-за поражения зенитной ракетой. При этом секретарь СНБО подчеркнул, что речь идет о ракете «Тор» российского производства.

О, как! Вот это разворот! 45 украинских экспертов будут искать в Тегеране «российский след»? Хотя ракетами семейства тор весь мир перенасыщен…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Украинские эксперты будут разбираться, почему произошла катастрофа украинского Boeing-737 в Иране. Секретарь Совет национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил изданию «Цензор.нет», что рассматривается несколько версий крушения. Киев считает, что авиакатастрофа могла произойти в результате взрыва двигателя по техническим причинам, взрыва в результате теракта, столкновения с беспилотником или из-за поражения зенитной ракетой. При этом секретарь СНБО […]

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