Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отставке президента, которой требуют протестующие

Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отставке президента. Ранее стало известно, что протестующие заблокировали здание парламента. Президент республики допустил введение чрезвычайного положения.
Как сообщает РИА «Новости», более 200 протестующих забаррикадировались в здании и никого туда не пускают. Они продолжают требовать отставки президента Рауля Хаджимбы.
Ранее состоялось экстренное заседание совета безопасности страны. По его итогам Хаджимба заявил, что силовые структуры перешли на усиленный режим несения службы и при необходимости «будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения».
9 января Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска бывшего кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии, который пытается оспорить итоги выборов, прошедших 25 августа. На них действующий Рауль Хаджимба выиграл с перевесом в 1% голосов.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил «Интерфаксу», что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти», — отметил он.
По его словам, в данный момент проводятся мероприятия «по локализации происходящих событий».
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Последнее: Парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отставке президента. Ранее стало известно, что протестующие заблокировали здание парламента. Президент республики допустил введение чрезвычайного положения. Как сообщает РИА «Новости», более 200 протестующих забаррикадировались в здании и никого туда не пускают. Они продолжают требовать отставки президента Рауля Хаджимбы. Ранее состоялось экстренное заседание совета безопасности страны. По его […]
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