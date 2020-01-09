МВД прекратило дело против задержанной с кокаином звезды «Счастливы вместе»

09.01.2020, 21:32, Новости дня

Следствие прекратило уголовное преследование актрисы Натальи Бочкаревой, пойманной осенью с наркотиками, попросив суд о назначении ей штрафа.

Об этом в четверг, 9 января, передает ТАСС.

Как сообщили журналистам в Преображенском суде, в суд поступило дело в отношении Бочкаревой с постановлением органов предварительного расследования о его прекращении и назначении судебного штрафа.

Видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» с кокаином появилось в сети в сентябре прошлого года. На кадрах было видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства». Позже СМИ опубликовали другое видео, на котором Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В октябре пойманную с наркотиками актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти освидетельствование и лишили водительских прав. Находящаяся под подпиской о невыезде Бочкарева отрицала информацию об обнаружении у нее кокаина, называя происходящее шуткой.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в разведывательных службах США и Ирака. Источники издания в Пентагоне и разведке США считают, что ракета была выпущена случайно. Корреспондент CBS […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика