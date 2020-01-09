Чиновники США считают, что украинский самолет был случайно сбит иранской ПВО

Американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщают, что самолет «Международных авиалиний Украины», вероятно, был сбит иранской ракетой по ошибке.

«Боинг-737» Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту. Трагедия произошла спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по базам, в которых размещались американские войска в Ираке.

Один из официальных лиц США сообщил Reuters и AP, что американские спутники зафиксировали запуск двух ракет иранской ПВО незадолго до крушения самолета, после чего произошли взрывы. Два чиновника заявили, что Вашингтон считает, что это могло быть случайностью.

Пентагон отказался комментировать это сообщение.

Глава гражданской авиации Ирана назвал «абсурдными слухами» сообщение о том, что украинский самолет мог быть ошибочно сбит иранскими силами ПВО, пишет Reuters.

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Последнее: Американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщают, что самолет «Международных авиалиний Украины», вероятно, был сбит иранской ракетой по ошибке. «Боинг-737» Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту. Трагедия произошла спустя несколько часов после того, как Иран выпустил […]