Эксперты назвали лучшие лекарственные растения для борьбы с вирусами

09.01.2020, 21:30, Разное

Эксперты представили лучшие лекарственные растения для борьбы с вирусами различной этиологии. Свойства, определенные тысячелетними методами проб и ошибок, теперь получили научное обоснование.
Благодаря органическому соединению карвакролу растение орегано, активно используемое в сушеном виде в кулинарии, в свежем состоянии противостоит желудочному гриппу, или ротавирусному гастроэнтериту, который сопровождается симптомами тошноты, рвоты, диареи. Попытки лечить кишечную инфекцию антибиотиками не дают результатов: как и при любых вирусных инфекциях, в этом случае они бесполезны. Масло на основе душистой травы помогает не только бороться с ротавирусами, но и с герпесвирусом человека типа 1, который вызывает высыпания на губах в виде пузырьков. Для него характерно постоянное присутствие в организме человека с момента инфицирования. Вирус может находиться в «спящем» или активном состоянии и свидетельствует о снижении иммунитета. Похожими свойствами обладают и соцветия фенхеля. Шалфей не случайно занимает почетное место в народной медицине. Оказалось, что его действующее вещество сафифинолид препятствует развитию вируса иммунодефицита человека. В лабораторных испытаниях было отмечено, что экстракт шалфея значительно сокращал активность ВИЧ, предотвращая его проникновение в клетки-мишени. Базилик успешно справляется с энтеровирусами, вызывающими острые заболевания пищеварительного тракта.

О полезных свойствах чеснока и эхинацеи, являющихся профилактическим средством против различных видов гриппа, в РФ известно многим. Бузина и добавки из неё существенно уменьшают симптомы воспаления верхних дыхательных путей, вызванные вирусными инфекциями.



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