Психиатр Мохамед Хани рассказал о способах «подзарядки» положительной энергией

В жизни каждого человека бывают как положительные, так и негативные моменты. Психиатр Мохамед Хани пояснил о простых, но эффективных способах «подзарядки» позитивной энергией.

В первую очередь, уверен медик, необходимо помнить, что угнетенное состояние, негативные эмоции и чувства вполне могут ухудшить и физическое состояние человека, спровоцировав ряд заболеваний. Для того чтобы противостоять невзгодам, необходимо менять свой привычный распорядок и жизненный уклад. Нужно обязательно проводить «подзарядку» положительными эмоциями и энергией, заверяет Хани. Это не только поможет сохранить психическое и физиологическое здоровье, но и даст больше перспектив для знакомств и общения с окружающими.

Важно, питая себя полезной энергией и позитивом, стараться избегать рутинных дел и действий. Хорошим методом врач считает изучение иностранных языков или игры на музыкальном инструменте, общение с людьми по каким-либо совместным интересам. Также важно окружить себя не только людьми высокого расположения духа, но и успешными, добившимися успехов в той или иной сфере. Человек, который «излучает счастье», способен буквально передавать свой настрой, «заряжая» позитивом других.

Также крайне важно сохранять активность, как можно больше двигаясь. В процессе занятий спортом или ходьбы у человека высвобождаются гормоны эндорфины, которые, как известно, отвечают за настроение. Потому врачи часто называют спорт природными физиологическими транквилизаторами. Причем для получения энергии достаточно уделять полчаса обычной ходьбе, скажем, добираясь на работу или при походе в магазин.

Такие несложные советы помогут оставаться в хорошем настроении и уберечь свое здоровье как от психологического дискомфорта, так и от физиологических и психических болезней.

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