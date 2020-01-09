Иран отверг версию об уничтожении украинского самолета ракетой

09.01.2020, 21:26, Новости дня

Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, не мог быть сбит ракетой, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Он подчеркнул, что ракетная атака на авиалайнер «невозможна с научной точки зрения». По его словам, этот момент на той же высоте находилось еще несколько пассажирских самолетов.

«Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах», – сообщил Абедзаде, информирует РИА «Новости».

Абедзаде добавил, что в Иране существует «полная координация» между военным и гражданским секторами. Он уточнил, что данные о расследовании предоставляют всем заинтересованным сторонам. При этом при необходимости расшифровка данных черного ящика может быть проведена во Франции или в другой стране.

Украинская сторона не исключает, что самолет был поражен зенитной ракетой, допускает возможность взрыва в результате теракта или взрыва двигателя по техническим причинам.

Ранее Абедзаде сообщил, что оба бортовых самописца самолета повреждены.

Украинский авиалайнер Boeing 737разбился в Тегеране 8 января. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. 



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Последнее: Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, не мог быть сбит ракетой, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Он подчеркнул, что ракетная атака на авиалайнер «невозможна с научной точки зрения». По его словам, этот момент на той же высоте находилось еще несколько пассажирских самолетов. «Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может […]

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