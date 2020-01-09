Иран отверг версию об уничтожении украинского самолета ракетой

Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, не мог быть сбит ракетой, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Он подчеркнул, что ракетная атака на авиалайнер «невозможна с научной точки зрения». По его словам, этот момент на той же высоте находилось еще несколько пассажирских самолетов.
«Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах», – сообщил Абедзаде, информирует РИА «Новости».
Абедзаде добавил, что в Иране существует «полная координация» между военным и гражданским секторами. Он уточнил, что данные о расследовании предоставляют всем заинтересованным сторонам. При этом при необходимости расшифровка данных черного ящика может быть проведена во Франции или в другой стране.
Украинская сторона не исключает, что самолет был поражен зенитной ракетой, допускает возможность взрыва в результате теракта или взрыва двигателя по техническим причинам.
Ранее Абедзаде сообщил, что оба бортовых самописца самолета повреждены.
Украинский авиалайнер Boeing 737разбился в Тегеране 8 января. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.
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Последнее: Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, не мог быть сбит ракетой, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Он подчеркнул, что ракетная атака на авиалайнер «невозможна с научной точки зрения». По его словам, этот момент на той же высоте находилось еще несколько пассажирских самолетов. «Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может […]
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