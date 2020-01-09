Эксперты назвали 7 основных причин незапуска двигателя на морозе

09.01.2020, 21:21, Разное

В современных автомобилях производители стараются учитывать работу при разных погодных условиях, но это не исключает вероятности, когда, к примеру, на морозе двигатель не запускается. Эксперты рекомендуют водителям не звонить сразу в ремонтную мастерскую, а проверить некоторые параметры, назвав 7 основных возможных причин «отказа» агрегата.
В первую очередь стоит вспомнить, какое было залито моторное масло и выяснить, не загустело ли оно на морозе, если не соответствует сезону. Может не запускаться двигатель и по причине разряженного аккумулятора. В этом случае может потребоваться подзарядка, но если АКБ вышла из строя – понадобится покупка новой. Также причиной отказа агрегата от работы может стать перекрытая выпускная система, а потому необходимо проверить выхлопную трубу, которая может быть просто, к примеру, забита снегом. Не запускается в некоторых случаях двигатель и из-за сбоя в электронике или банально из-за отсутствия в бензобаке топлива.

Сложнее придётся владельцу транспортного средства, если ремень ГРМ затвердел от мороза и перескочил на несколько зубьев или вообще порвался. В этом случае может потребоваться поставить его на место, заменить либо же провести капремонт двигателя. В дизельных силовых установках возможны замерзание топлива или проблемы со свечами накаливания, что приводит к проблеме запуска на морозе.



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Последнее: В современных автомобилях производители стараются учитывать работу при разных погодных условиях, но это не исключает вероятности, когда, к примеру, на морозе двигатель не запускается. Эксперты рекомендуют водителям не звонить сразу в ремонтную мастерскую, а проверить некоторые параметры, назвав 7 основных возможных причин «отказа» агрегата. В первую очередь стоит вспомнить, какое было залито моторное масло и […]

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