Наука: Любовь к чаю связали с пониженным риском развития болезней сердца

Китайские ученые выяснили, что любители чая в среднем реже болеют атеросклерозом, инсультом и сердечной недостаточностью, а также живут дольше, чем те, кто пьет чай редко или не пьет совсем.

Обнаруженная корреляция, однако, сильнее для мужчин, чем для женщин, и для любителей зеленого чая, а не черного. Кроме того, пить чай, судя по всему, нужно не только регулярно, но и долго — по меньшей мере в течение восьми лет. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Чай известен своими противовоспалительными свойствами, которые ему придают антиоксиданты флавоноиды. Они нейтрализуют действие активных форм кислорода, выделяемых иммунными клетками во время воспаления, и тем самым снижают количество повреждений в тканях. В то же время, антиоксиданты могут работать и внутри клеток, подавляя в них окислительный стресс. Поэтому чай, наряду с другими источниками антиоксидантов, считают возможным средством продления жизни человека и животных — или хотя бы избавления от возрастных болезней.

Результаты исследований возможного благоприятного влияния чая на жизнь, однако, противоречивы: в некоторых исследованиях они никак не связаны, в других потребление чая коррелирует с хорошим здоровьем, но не с долгой жизнью. В то же время, известно, что чрезмерное употребление антиоксидантов может привести и к обратному эффекту — повысить риск преждевременной смерти.

Группа исследователей из Пекинского объединенного медицинского колледжа под руководством Дунфэна Гу (Dongfeng Gu) предприняла очередную попытку разобраться в том, как чай влияет на здоровье людей. Для этого ученые взяли выборку из 100.902 китайцев в возрасте 16-74 лет, которые ранее не страдали болезнями сердца или онкологическими заболеваниями, и в течение нескольких лет (в среднем около семи) следили за их здоровьем.

Количество употребляемого чая ученые оценивали с помощью опросников, при этом учитывали только китайский чай (из листьев растения Camellia sinensis) вне зависимости от типа приготовления и крепости напитка. Участников исследования разделили на две группы: те, кто пьет чай редко или никогда (до трех чашек в неделю), и любителей чая (три и более чашек в неделю). Вторых оказалось всего 31,6 процента, причем чаще они были курящими мужчинами, которые употребляли алкоголь. Среди них почти половина были приверженцами зеленого чая, восемь процентов пили черный чай, а 43 процента — ароматизированные чаи.

Подсчитывая риск развития сердечно-сосудистых болезней, исследователи учитывали пол, возраст, регион проживания, место жизни (город или деревня), уровень образования, семейную историю заболеваний, курение, употребление алкоголя, физическую активность, тип питания, индекс массы тела и состояние сердечно-сосудистой системы. С учетом всех этих факторов у людей, которые пили чай регулярно, риск заболеть атеросклерозом, инсультом и ишемической болезнью сердца оказался примерно на 20 процентов ниже, чем у тех, кто пил чай редко или никогда.

Риск смерти у любителей чая был ниже на 15 процентов, а сердечно-сосудистые заболевания у них в среднем развивались позже: например, атеросклероз — на 1,41 года. За счет этого ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет выросла на 1,26 года.

Разделив выборку на подгруппы, исследователи обнаружили, что воздействие чая зависит от множества факторов. Например, корреляции оказались сильнее всего у мужчин, а у женщин достоверно снижается риск только атеросклероза и ишемической болезни сердца, но не инсульта или смерти. Дело, однако, может быть в том, что мужчин-любителей чая в выборку попало больше, чем женщин.

Также выяснилось, что риск смерти и болезней снижается только у тех, кто пьет много чая постоянно — по меньшей мере в течение восьми лет. У тех же, кто начинал или прекращал его пить за время наблюдения, никаких значимых корреляций обнаружить не удалось.

Наконец, авторы работы заметили, что эффект наблюдается в основном для зеленого чая, а не для черного. Дело, однако, может быть в том, что среди участников исследования оказалось совсем немного любителей черного чая: есть шанс, что и там корреляция обнаружилась бы, если бы выборка была больше.

Ранее ученые выяснили, что чай помогает похудеть — по крайней мере, мышам — влияя на состав микробов в их кишечнике. При этом его вкус и концентрация антиоксидантов сильнее, если заваривать его на бутилированной воде. А вот в чае из пакетиков недавно нашли миллиарды частиц микропластика.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В современных автомобилях производители стараются учитывать работу при разных погодных условиях, но это не исключает вероятности, когда, к примеру, на морозе двигатель не запускается. Эксперты рекомендуют водителям не звонить сразу в ремонтную мастерскую, а проверить некоторые параметры, назвав 7 основных возможных причин «отказа» агрегата. В первую очередь стоит вспомнить, какое было залито моторное масло и […]