Парламент попросил президента Абхазии уйти в отставку

09.01.2020, 21:19, Новости дня

Парламент Абхазии принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране.

Это решение поддержали 19 из 27 присутствовавших на внеочередной сессии депутатов, информирует ТАСС.

Ранее протестующие в Сухуме потребовали отставки президента – он отказался.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.

В администрации президента назвали, штурм попыткой государственного переворота. Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что по результатам заседания Совета безопасности, в Сухуме может быть введено чрезвычайное положение.



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Последнее: Парламент Абхазии принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Это решение поддержали 19 из 27 присутствовавших на внеочередной сессии депутатов, информирует ТАСС. Ранее протестующие в Сухуме потребовали отставки президента – он отказался. Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и […]

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