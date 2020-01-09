Парламент попросил президента Абхазии уйти в отставку

Парламент Абхазии принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране.
Это решение поддержали 19 из 27 присутствовавших на внеочередной сессии депутатов, информирует ТАСС.
Ранее протестующие в Сухуме потребовали отставки президента – он отказался.
Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.
В администрации президента назвали, штурм попыткой государственного переворота. Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что по результатам заседания Совета безопасности, в Сухуме может быть введено чрезвычайное положение.
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Последнее: Парламент Абхазии принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Это решение поддержали 19 из 27 присутствовавших на внеочередной сессии депутатов, информирует ТАСС. Ранее протестующие в Сухуме потребовали отставки президента – он отказался. Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и […]
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