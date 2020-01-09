В Кировоградской области расстреляли двух человек – полиция

Вечером 8 января в Светловодске Кировоградской области неизвестный расстрелял двух людей. Об этом 9 января проинформировала полиция области.

Об огнестрельных ранениях мужчины и женщины в возрасте 36 и 40 лет в полицию сообщила их родственница.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Громадський рух Стаття п’ять» сообщает в Facebook, что тела убитых обнаружили во дворе, где они проживали.

«Сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления. В убитой женщины остался 19-летний сын», – рассказали в организации.

Убитый мужчина являлся сожителем погибшей. Он был раньше судим.

Подвійне вбивство у Світловодську‼️‼️‼️У місті Світловодськ по вулиці Вишнева 42а сталося вбивство. Трагедія сталася… Posted by Громадський рух Стаття п'ять on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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