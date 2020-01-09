В Кировоградской области расстреляли двух человек – полиция

09.01.2020, 21:06, Новости дня

Вечером 8 января в Светловодске Кировоградской области неизвестный расстрелял двух людей. Об этом 9 января проинформировала полиция области.

Об огнестрельных ранениях мужчины и женщины в возрасте 36 и 40 лет в полицию сообщила их родственница.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Громадський рух Стаття п’ять» сообщает в Facebook, что тела убитых обнаружили во дворе, где они проживали. 

«Сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления. В убитой женщины остался 19-летний сын», – рассказали в организации.

Убитый мужчина являлся сожителем погибшей. Он был раньше судим.

Подвійне вбивство у Світловодську‼️‼️‼️У місті Світловодськ по вулиці Вишнева 42а сталося вбивство. Трагедія сталася…

Posted by Громадський рух Стаття п'ять on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных денег. Об этом 8 января проинформировала пресс-служба ГБР. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По версии правоохранителей, в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика