В Кировоградской области расстреляли двух человек – полиция

Вечером 8 января в Светловодске Кировоградской области неизвестный расстрелял двух людей. Об этом 9 января проинформировала полиция области.
Об огнестрельных ранениях мужчины и женщины в возрасте 36 и 40 лет в полицию сообщила их родственница.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
«Громадський рух Стаття п’ять» сообщает в Facebook, что тела убитых обнаружили во дворе, где они проживали.
«Сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления. В убитой женщины остался 19-летний сын», – рассказали в организации.
Убитый мужчина являлся сожителем погибшей. Он был раньше судим.
Подвійне вбивство у Світловодську‼️‼️‼️У місті Світловодськ по вулиці Вишнева 42а сталося вбивство. Трагедія сталася…
Posted by Громадський рух Стаття п'ять on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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