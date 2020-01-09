Трамп не верит, что крушение самолета МАУ в Иране произошло из-за механической ошибки

Президент США Дональд Трамп не верит, что крушение самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране могло произойти из-за механических проблем. Об этом он сказал журналистам 9 января, видео опубликовала в Facebook украинская служба «Голосу Америки».

«У меня есть свои подозрения. Я не хочу говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Это трагедия. Но кто-то мог совершить ошибку с другой стороны. Мог сделать ошибку…. Это не наша система (СМИ сообщали, что самолет мог быть сбит ЗРК «ТОР» российского производства. – «ГОРДОН»), она к нам отношения не имеет. Он летел в очень опасном районе. Кто-то мог ошибиться. Некоторые люди говорят, что это могла быть механическая ошибка. Лично я в это не верю. Но я не знаю, им делать выводы. В какое-то время они обнародуют «черные ящики», – сказал Трамп.

По его словам, «в идеале» Иран должен был бы передать бортовые самописцы американской компании Boeing, но если их передадут другой стране, например Франции, это «тоже будет хорошо».

«У меня ощущение, что произошло что-то ужасное, что-то разрушительное», – добавил президент США.

Трамп заявив, що підозрює, що причиною аварії були не несправності. "Хтось міг припуститись помилки з іншого боку"Розвідка США переконана, що літак МАУ збили іранці — ЗМІ США з посиланням на джерела. Обставини авіакатастрофи прокоментував президент США Дональд Трамп. Трамп заявив, що підозрює, що причиною аварії були не несправності. Posted by chastime on Neljapäev, 9. jaanuar 2020

9 янвваря журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса «Тор». Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном.

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января заявлял, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса «Тор».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета «Международных авиалиний Украины». В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17. По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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