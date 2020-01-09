Мнение: Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у неё нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» — цитирует БЕЛТА главу государства.
По его словам, он отказался «от такой нефти».
«И прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдём эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — добавил он.
https://russian.rt.com/busines…
Источник: Конт
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