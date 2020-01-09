Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии

09.01.2020, 21:05, Новости дня

В идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14.00 мск начал действовать режим прекращения огня в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14.00 мск 9 января 2020 г. в идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция зафиксировали десятки нарушений перемирия в Сирии за сутки. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных денег. Об этом 8 января проинформировала пресс-служба ГБР. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По версии правоохранителей, в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика