Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14.00 мск начал действовать режим прекращения огня в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14.00 мск 9 января 2020 г. в идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция зафиксировали десятки нарушений перемирия в Сирии за сутки.

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