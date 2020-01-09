Названы 3 особо опасные в зимний период заболевания

09.01.2020, 21:04, Разное

В зимний период у многих людей, страдающих хроническими недугами, повышается риск обострения. Эксперты в области медицины и здоровья назвали 3 особенно опасные в данное холодное время заболевания.
В первую очередь в зимний период следить за здоровьем необходимо людям с астмой, а также при одышке и хрипах. При выходе из тёплого помещения на морозный воздух у них повышается риск бронхоспазма, так как при резком перепаде температуры возникает ощущение сдавленности в области шеи и немеет язык. Эксперты рекомендуют данной группе людей без особой нужды не выходить на улицу и не пропускать приём назначенных врачами лекарственных препаратов. Также увеличивается опасность в зимнее время для страдающих артритом. При переохлаждении повышается риск развития воспалений в суставах, а неспособность активно двигаться нередко становится причиной депрессивных состояний. Людям с артритом специалисты советуют регулярно посещать врача, теплее одеваться и больше ходить, если этому не мешает обострение недуга.

Третья категория людей, которым следует быть осторожнее в зимний период, – граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Минусовые температуры способствуют снижению кровяного давления, что, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце и может стать причиной приступа.

Эксперты советуют сердечникам отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков, отдавать предпочтение здоровой пище и соблюдать предписания медиков.



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