В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы

Facebook объявил о новой политике в отношении социальной и политической рекламы. Теперь пользователи смогут регулировать количество политической и социальной рекламы, которое они будут видеть. Об этом говорится в сообщении компании.
Также пользователи смогут видеть количество посмотревших рекламное сообщение человек, чтобы понимать, на какую предполагаемую аудиторию рассчитывает рекламодатель при публикации объявления.
Facebook перестроит библиотеку рекламы для совершенствования поиска, фильтрации и группировки объявлений в интересах научных и журналистских исследований. Пользователю дадут возможность контролировать то, как рекламодатель может связываться с ними и каким образом их находить: через e-mail, номера телефонов и прочее.
Изменения вступят в силу в первом квартале 2020 года.
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