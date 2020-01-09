В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы

Facebook объявил о новой политике в отношении социальной и политической рекламы. Теперь пользователи смогут регулировать количество политической и социальной рекламы, которое они будут видеть. Об этом говорится в сообщении компании.

Также пользователи смогут видеть количество посмотревших рекламное сообщение человек, чтобы понимать, на какую предполагаемую аудиторию рассчитывает рекламодатель при публикации объявления.

Facebook перестроит библиотеку рекламы для совершенствования поиска, фильтрации и группировки объявлений в интересах научных и журналистских исследований. Пользователю дадут возможность контролировать то, как рекламодатель может связываться с ними и каким образом их находить: через e-mail, номера телефонов и прочее.

Изменения вступят в силу в первом квартале 2020 года.

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