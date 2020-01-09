Мнение: Жертвы обстоятельств vs Хозяйка

Большинство людей не являются хозяевами своей собственной жизни. Они — жертвы обстоятельств: часто делают то, что им не нравится, и редко — то, что нравится.

Отличный тому пример — Решетова и Шишкова, вынужденные симулировать взаимную дружбу, удовлетворяя влажные фантазии карлика, и прогибаться под неадекватную бабку с волосатыми пальцами.



Фото: Соцсети

Многие из вас от этих матрёшек недалеко ушли.

Живёте в городах, от которых вас тошнит. Таскаетесь на работу, на которой вам платят унизительную зарплату — такую, что вы завидуете эскортницам.

Вас оскорбляют мужья. С вами не считаются жёны. Вас — взрослых людей — издевательски отчитывают начальники, будто бы вам — по 8 лет.

У вас выросло пузо или расползся по жопам целлюлит, который, как вам кажется, вы не можете контролировать.

К вам приезжает «погостить» свекровь или тёща, которую вы терпеть не можете, но зачем-то терпите.

Вы, в принципе, много терпите. А, собственно, зачем?

Некоторым из вас после моего поста показалось, что я не люблю Меган Маркл.

Что вы! Я её обожаю!

Меган живёт так, как ей нравится. Захотела выйти замуж за британского принца, будучи плохонькой сериальной актрисой из Калифорнии, ещё и из быдло-семьи, в которой все друг с другом судятся и собачатся? Вышла!

По залёту? Нет! После 5 лет совместного проживания? Нет! Повстречалась пару лет с принцем и получила на палец кольцо!

Пожила в Виндзорском замке? Посидела на официальных мероприятиях рядом с депрессивной, преждевременно состарившейся, унылой Кейт? Не понравилось! Послала в жопу королевскую семью и, я уверена, уже пакует чемоданы в солнечную Калифорнию.

Там она будет заниматься своей любимой йогой на рассвете под шум волн океана. Носить шорты и леггинсы. Пилить сиськи в Инстаграм.

И сына своего, в отличие от терпилы Кейт, будет воспитывать так, как сочтёт нужным, а не так, как укажет ей королевский двор.

Меган Маркл живёт так, как нравится ей. Решетова и Шишкова живут так, как нравится Симоне Юнусовой. Первая послала на хрен английскую королеву, две другие придурковатую, заполошную бабку отструячить не могут.

Я хочу, чтобы в 2020 году вы перестали быть Решетовыми и Шишковыми. Я хочу, чтобы вы, наконец-то, зажили так, как нравится вам. Лично вам.

Сможете?

Источник: Лена Миро

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