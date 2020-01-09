Иран заявил о повреждении бортовых самописцев разбившегося лайнера

09.01.2020, 20:51, Новости дня

Оба бортовых самописца разбившегося под Тегераном украинского пассажирского самолета повреждены, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на предварительные данные расследования.

«Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу. Оба черных ящика были повреждены в результате крушения и пожара», – приводит его слова Tasnim, передает ТАСС.

Абедзаде добавил, что «в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения». Он также опроверг информацию о том, что черные ящики будут переданы в третью страну для расшифровки.

«Ссылки на якобы мои слова о том, что черные ящики будут отправлены за рубеж, были ошибкой журналиста», – сказал Абедзаде.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

На Украине рассматриваются семь версий авиакатастрофы, в том числе три секретные. 



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