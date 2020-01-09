Иран заявил о повреждении бортовых самописцев разбившегося лайнера

Оба бортовых самописца разбившегося под Тегераном украинского пассажирского самолета повреждены, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на предварительные данные расследования.

«Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу. Оба черных ящика были повреждены в результате крушения и пожара», – приводит его слова Tasnim, передает ТАСС.

Абедзаде добавил, что «в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения». Он также опроверг информацию о том, что черные ящики будут переданы в третью страну для расшифровки.

«Ссылки на якобы мои слова о том, что черные ящики будут отправлены за рубеж, были ошибкой журналиста», – сказал Абедзаде.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

На Украине рассматриваются семь версий авиакатастрофы, в том числе три секретные.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных денег. Об этом 8 января проинформировала пресс-служба ГБР. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По версии правоохранителей, в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили […]