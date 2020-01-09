Мнение: Щипцы на графике

Хочу показать, как в графическом изображении выглядят щипцы.

По происхождению щипцы бывают двух основных видов.

Первый вид щипцов — из-за переоценки своей значимости для человека.

Вот эти частые женские щипцы в рассказах о том, что надо учиться просить — из-за того, что женщины переоценивают свою значимость.

Им кажется, что мужчина любит и ценит, но на нем какой-то колпачок. Тормоз он, тупица, недотепа, плохо воспитан, жадноват, приходится просить и доносить, чтобы научить его обращаться с женщинами.

Обычно под щипцами мужчина что-то дает, женщина утверждается в правоте, а реальная ее значимость падает.

У мужчин тоже бывают такие щипцы. И тоже от переоценки своей СЗ для партнерши.

Вот так это выглядит на графике.

СЗ1 — реальная СЗ.

СЗ2 — воображаемая СЗ.

Если вы обратили внимание, между реальной и воображаемой СЗ располагается та самая корона, которая тем больше, чем больше разрыв между реальной и воображаемой СЗ.

Зубья короны могут быть длинные, а сама корона мелковата, это значит, что свою реальную значимость человек часто видит, но не хочет верить.

Чем острей и длинней зубы и мельче корона, тем сильней человека бомбит, корона то и дело шатается и даже падает.

Если корона глубока, а зубья мелкие, такая корона похожа на шлем. Реальность под ней плохо различима.

А, В, С — это щипцы.

Посмотрите где их соединения. В точках воображаемой значимости. Вот туда человек в короне и тянет щипцами доказательства от партнера, вытягивает столько слов, подарков и шагов, сколько не хватает, чтобы действительная картина совпала с желаемой.

Очень важно обратить внимание, что желание желанию рознь. Само по себе желание не порождает щипцы. Мало ли чего мы хотим? Хотим себе тихонько и думаем, как воплотить, или даже не думаем особо, отложили до лучших времен.

Другое дело желание, реализации которого мы ожидаем.

Чтобы появились щипцы, нам должно показаться, что это все нам обещано, что это все вот-вот реализуется или даже начало реализовываться, но застряло на полпути. И мы должны помочь щипцами.

Вот это и есть глюк короны — иллюзия воображаемой значимости, из-за которой открывается хлеборезка.

Человек в короне видит мир в двух измерениях. Он видит, как должно быть, и видит, как есть, и пытается устранить когнитивный диссонанс.

Термин когнитивный диссонанс всем знаком?

Это понятие ввел Леон Фестингер. Он доказал, что в состоянии когнитивного диссонанса, то есть конфликта ожидаемого и действительного, человек находится в таком нестабильном, стрессовом состоянии, что стремится преодолеть диссонанс любым путем.

Лучший способ преодолеть диссонанс — снять корону. Вы видите, что ошибались в оценке своей значимости и меняете эту оценку.

Но большинство людей ни за что не хотят снимать корону и лишаться иллюзии своей высокой значимости. Им кажется, что их самооценка должна быть очень высокой, несмотря ни на какие факты реальности. Основу самооценки таких людей составляет их значимость для важной фигуры, слияние с этой фигурой. Поэтому они снижают когнитивный диссонанс иначе.

"Не нужно прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас".

Хотя "Машина времени" имела в виду другое, многие люди "прогибают" реальность с помощью щипцов.

Разных щипцов. Сколько видов багов, столько и видов щипцов. Снизу, сверху, сбоку, так и сяк. Все щипцы нужны для того, чтобы подогнать действительное под желаемое.

Что-то вытянули щипцами, потом растянули на дыбе и натянули на глобус, и вот уже создалась видимость того, чего хотелось, и когнитивный диссонанс снизился.

Почему важно представлять себе график щипцов?

Во-первых, чтобы была понятна связь с короной. Связь самая прямая, размер щипцов напрямую связан с размером короны, на графике эти два явления чаще всего совпадают. Исключение только очень глубокая корона с очень мелкими зубьями. Этот человек огорожен от реальности крепостной стеной. Щипцов ему почти не нужно, он не ищет доказательств, он и так уверен в своей воображаемой значимости. Он идет важно и величественно как голый король через смеющуюся толпу. Такая корона — на грани психического расстройства. Но все-таки, если человек дееспособен и у него нет диагноза, корону следует относить к личностным расстройствам, а не расстройствам психики. Это деформация личностных настроек. И эти настройки возможно поправить.

Во-вторых, график щипцов важно представлять, чтобы видеть простой способ избавиться от них.

Каждый раз, когда вы хотите вытянуть что-то из человека, какие-то слова, обещания или поступки, отрефлексируйте, что стремитесь подтянуть щипцами действительность к воображаемой картине. И откажитесь от претензий.

Претензия — это уверенность, что воображаемая вами значимость — это ваше законное право и вы можете это требовать.

Помните мантру против бомбежки? "Со мной так можно". Пока вам кажется, что у вас есть законное право запретить, наложить вето, заткнуть другому рот, заставить забрать свои слова обратно, потребовать извинений и компенсации, вы орудуете щипцами. Стоит осознать, что вы находитесь на чужой территории, за границами вашего влияния, ваших прав, ничего требовать не захочется. Захочется решить вопрос конструктивным путем. Обычно конструктивный путь решения конфликта на чужой территории — покинуть ее. На общей территории — компромисс или долевое деление.

В отношениях территория влияния очерчивается вашей реальной СЗ.

Вот как выглядит это на графике.

СЗ1 на этом графике — СЗ человека для вас.

СЗ2 на этом графике — ваша СЗ для человека.

Сфера вашего влияния и ваших справедливых притязаний заштрихована. Условно можно считать эту область красным полем.

Красное поле как понятие немного сложней, но пока упрощаем до собственной СЗ.

А — уровень ваших прав и притязаний в отношениях, ваша часть общей территории.

В — территория вашего партнера, его права и справедливые притязания.

Видите, почему невыгодно жить в большом дисбалансе?

Ваших прав намного меньше, и если вы будете возмущаться тем, что партнер хочет от вас получать больше, чем дает, вы будете косячить, а он в случае пики или дистанции будет в красном поле, и вы будете не правы перед полем. У вас образуется реальный долг. С полем воевать — себе дороже. Это не государство, от которого еще как-то можно спрятаться и уклониться, хотя тоже нежелательно.

Пока СЗ партнера выше, вы должны больше вложений. На равных вы будете, когда ваши СЗ станут равны.

Многие думают, что для выхода из дисбаланса надо снизить свой минус, то есть СЗ партнера.

Но красное поле — от нуля и выше. Если вы снизите свой минус, но ваша СЗ для партнера не поднимется заметно выше нуля, красного поля у вас не будет, никакого баланса не получится, будет дефолт. Для выхода из дисбаланса надо повысить свою СЗ, а не снизить минус.

Снижая свой минус, вы рискуете опустить и свою СЗ для партнера. Если она и так была невысока, отношения на этом и закончатся.

В случае большого дисбаланса это может быть меньшим злом, но в случае небольшого, снижать свой минус не нужно.

Важно только видеть, насколько ваша СЗ меньше, и не претендовать на равные права, иначе это будут те самые щипцы. Нужно вкладываться соразмерно значимости партнера для вас, брать не больше своей значимости для него, и такое поведение в границах будет растить вашу СЗ.

Это пока сложно представить, но постепенно я это покажу.

Это справедливо и для начала отношений, и для давних супружеских отношений. В первом случае СЗ очень пластична, во втором обросла множеством привязанностей. В обоих случаях есть потенциал для выхода в баланс. Давние отношения, не перешедшие в брак или хотя бы в совместное проживание, имеют плохой прогноз. Пластичность утрачена, привязанность недостаточна.

А вот еще один вид щипцов.

Первый вид щипцов был связан с переоценкой свой значимости, второй вид — с недооценкой значимости партнера.

Эти щипцы возникают из-за плохой рефлексии СЗ партнера.

Это когда вам кажется, что партнер значит для вас не так много, а на самом деле его значимость заметно выше.

Помните тему про перевернутую корону и ЗВ? Там я тоже показывала подобные графики.

Вот как выглядит ЗВ, он же — перевернутая корона на графике.

Здесь СЗ1 — это реальная значимость партнера для вас.

СЗ2 — отрефлексированная вами его значимость.

Обычно люди в больших коронах имеют и ЗВ тоже. Они очень важные и могущественные, держатся за иллюзию своего контроля, поэтому вместо того, чтобы снять корону и оценить свою СЗ правильно, они внушают себе, что СЗ партнера для них мала. Всегда меньше, чем самые низкие оценки их значимости для него.

"Не очень-то и хотелось", — всегда наготове у Неуловимого Джо. Другого способа преодолеть тревогу он не знает. Только самовранье.

В результате образуется разрыв между реальной СЗ человека и отрефлексированной.

И этот разрыв чреват большими проблемами.

Щипцы от ЗВ очень специфические. Изуверские. Кроме сливов, как все щипцы, они обеспечивают еще и косяки.

Немалая часть онежьих порогов и ярусов рапунцелей связаны с такими щипцами.

Бурные проявления ПМС у истеричных женщин — это чаще всего такие щипцы.

Типичные "женщины-плюсы" (всегда в плюсе, всегда наверху) — в венках не из лавра, а из ЗВ.

Бабоборцы-мужчины — тоже.

Если простые щипцы, в результате короны и преувеличенной собственной значимости, выглядят как обычная жадность: жадность до подарков, жадность до слов, жадность до секса, то изуверские щипцы выглядят как стремление развенчать и унизить.

Корона-кровопийца — это всегда корона+ЗВ — зубастая пасть. Ряд простых щипцов, ряд изуверских. Челюсти.

Посмотрите на графике, как устроены такие щипцы.

Их основание — в точке отрефлексированной значимости, более низкой, чем реальная.

Человеку демонстрируют, что значимость его ниже, чем есть. Его фигуру тянут ниже, чем она — по праву.

"Все это нужно тебе, а не мне".

"Ты просто бесишь меня".

"Кто ты такая?"

Сами по себе эти вопросы ничего не означают, это может быть и дисбаланс-плюс, но если СЗ человека плохо отрефлексирована, это изуверские щипцы.

Обычно это происходит во время шатания короны, каждый раз когда зубец короны идет вниз. Человека охватывает тревога и он стремится "снизить минус" или даже "снизить свою зависимость", но снижает только рефлексию этого. Зависимость его остается прежней, но он создает иллюзию низкой значимости человека для себя.

Таким образом он справляется с дисбалансом с помощью психзащит. По сути он справляется с рефлексией дисбаланса, а дисбаланс продолжает расти.

Посмотрите, насколько отличается реальное снижение минуса от роста ЗВ, снижающего рефлексию минуса.

Чтобы снизить минус, вы должны снять корону и увидеть свою реальную значимость. Если реальная значимость велика, минус вообще снижать не нужно, это очень хороший минус. Но если ваша реальная значимость мала, то глядя на себя без короны, вы увидите свою неуместность и липкость в глазах партнера. Я много раз писала, что это имеет моментальный эффект. Стоит увидеть неприглядность и навязчивость своего влечения, оно тут же снизится. Исключение только самая серьезная аддикция, когда у человека совсем не осталось самоуважения, он потерял себя. Большинство людей сохраняют и гордость, и амбиции, и сумей они увидеть свой позор, моментально бы закрыли кран. Но они не хотят видеть себя неприглядными. Они хотят видеть себя прекрасными, значимыми, любимыми, сексуальными в глазах партнера. Поэтому не могут расстаться с короной.

И поэтому усомнившись в том, что они любимы, они предпочитают не корону снять, а вообразить, что человек им не нужен. Он их любит, а им не нужен. Они в безопасности, они неуязвимы. Так поверх короны и появляется зеленый виноград. Оплетает эту башню вьюном, так что реальность скрывается. Они в домике. Как улитки.

И корона и ЗВ служат для поддержания ощущения собственной грандиозности.

Корона создает иллюзию высокой значимости, ЗВ помогает считать значимость другого для себя низкой.

Почему обесценивание и развенчание — это тоже щипцы?

Цель человека, который пользуется таким изуверским инструментом, — утвердить свое превосходство.

Если корона увеличивает в иллюзиях территорию своего красного поля, поэтому под короной человек может и просить, и требовать, считая, что ему должны дать, то ЗВ сокращает в иллюзиях территорию чужого красного поля, иногда до нуля. "Ты никто и звать тебя никак". И как следствие — ожидание компенсации за одно только присутствие свое.

Яркий, хотя и очень печальный пример, отношение некоторых женщин к деторождению. Значимость ребенка для такой женщины велика, но не отрефлексирована, и ей мерещится, что беременность — это ее дар и даже жертва мужчине, а не собственная потребность. В ее животе — его наследник (не ее), и будущий отец должен носить ее на руках и выполнять любой каприз. Ведет себя такая женщина нагло, всячески демонстрирует, что ей не нравится быть матерью, ей не нужен ребенок, поэтому ей за это должны. Демонстрирует низкую значимость и ребенка, и мужа, и беременности, и брака, хотя реальная значимость всего этого для нее очень высока. А мотив ее — получить побольше компенсации и иллюзию своей власти и независимости. То есть те самые изуверские щипцы.

Если мужчина говорит такой женщине: ну раз тебе не нужен ребенок, сделай аборт, ничего что поздновато, мне он тоже не нужен, — со стороны женщины начинается вой, стоны, проклятия. Это бомбежка шатающейся короны от осознания небольшой значимости себя и своего ребенка для мужчины. И оказывается вдруг, что это вранье, что ей ребенок не нужен, он ей очень нужен. И муж ей нужен очень. И хотя она пытается оскорбиться и уйти, не может, потому что за ней куча косяков, она действительно вела себя как мегера из-за своего ЗВ. Она привязана за хвост.

Бывает и у мужчин такая ситуация, когда они не могут отрефлексировать значимость жены и детей для себя, ведут себя по-хамски, демонстрируют безразличие, а потом хватаются за голову и не знают, как расхлебывать эту кашу.

И в случае мужчины это тоже щипцы. Он демонстрирует свою незаинтересованность и независимость, чтобы жена компенсировала ему его присутствие. Ничего не просила бы, только давала. Была тише воды, ниже травы, угождала, не мешала, была рада ублажить. Он думает, что можно так "себя поставить", что его будут боготворить.

Когда выясняется вдруг, что жене все надоело, а реальная значимость ее и детей очень высока, многие мужчины теряют дар речи. Я видела мужей в таком состоянии. Они раздавлены и выглядят как помешанные. У мужчин ЗВ бывает еще чаще, чем у женщин. Они стараются внушать себе, что они независимы. Но врать себе чревато. Свою привязанность и свою зависимость надо рефлексировать очень четко и осознавать хорошо.

Приведите примеры всех описанных щипцов. Из писем, из сериала, из классики кино и литературы.

И все, что описывают три графика, проиллюстрируйте примерами тоже и давайте обсудим.

Источник: Эволюция

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