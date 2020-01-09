Дочь королевы Рании стала первой женщиной-пилотом в Иордании

09.01.2020, 20:40, Разное

Король Иордании Абдалла II и королева Рания по-настоящему могут гордиться своей младшей дочерью — 19-летней принцессой Сальмой Бинт Абдаллой. В своей стране она стала первой девушкой, прошедшей предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах Иордании. Об этом несколько часов назад сообщил Королевский Хашимитский двор. Король Абдалла лично присвоил дочери медаль в виде крыльев на почетной церемонии награждения во дворце Al Husseiniya Palace в Аммане.  

Сальма и Абдалла II

На церемонии поддержали Сальму также мама — королева Рания — и старший брат — наследный принц Хуссейн Бин Абдалла II. На личной странице в Instagram он поздравил сестру: «Как всегда обворожительная и невероятно трудолюбивая! Поздравляю с получением собственных крыльев и желаю больших успехов и достижений».

Принцесса Сальма, король Абдалла и королева Рания, кронпринц Хуссейн

Принцесса Сальма — третий ребенок Абдаллы и Рании. В прошлом ноябре она окончила краткий курс в Королевской военной академии в Сандхерсте, в числе выпускников которой принцы Уильям и Гарри, сам Абдалла II и принц Хуссейн.



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