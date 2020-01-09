Эти пять привычек продлят здоровую жизнь на 10 лет

Ученые рассказали, на какие факторы образа жизни и вредные привычки нужно обратить внимание, чтобы намного дольше прожить без сахарного диабета, болезней сердца и рака. В своей работе они проанализировали, сколько лет здоровой жизни могут добавить нам отказ от курения, алкоголя и нездорового питания, а также контроль веса и физическая активность. Результаты исследования опубликованы в BMJ.

«Мы обнаружили, что следование здоровому образу жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек живет без болезней. В частности, женщины, которые следили за всеми пятью факторами, добавили к здоровой жизни 10 лет, а мужчины – почти 8 лет», – рассказал один из авторов исследования Фрэнк Ху (Frank Hu).

В исследовании приняли участие 38366 мужчин и 73196 женщин, за которыми наблюдали в течение 28 и 34 лет соответственно. Ученые оценивали влияние пяти факторов здорового образа жизни: здорового веса (индекс массы тела ниже 25), ежедневной физической активности не менее 30 минут, умеренного потребления алкоголя, хорошего рациона питания и некурение.

Согласно полученным данным, женщины в возрасте 50 лет со всеми перечисленными здоровыми привычками жили на 14 лет дольше, чем женщины, у которых эти привычки отсутствовали, а мужчины – на 12 лет дольше.

Женщины, образ жизни которых в течение следующих 20-30 лет включал 4 или 5 здоровых привычек, имели дополнительные 10,6 лет без заболеваний по сравнению с женщинами, которые не избавились от вредных привычек. В среднем это составило 8 лет без рака, 10 лет без сердечно-сосудистых заболеваний и 12 лет без диабета. У мужчин продолжительность здоровой жизни увеличилась на 7,6 года. В среднем – 6 лет без рака, почти 9 лет без заболеваний сердца и более 10 лет без диабета.

В случаях, когда во время исследования был диагностирован рак, те участники, которые практиковать 4 из 5 здоровых привычек, прожили еще 23 года. Тогда как продолжившие вести нездоровый образ жизни – только 11 лет. Сходная картина наблюдалась при заболеваниях сердца и диабете.

«Привычки здорового образа жизни не только продлевают жизнь, но и улучшают качество жизни и уменьшают страдания, связанные с хроническими заболеваниями. Никогда не поздно принять эти привычки», – отметил Фрэнк Ху.

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Последнее: Ученые рассказали, на какие факторы образа жизни и вредные привычки нужно обратить внимание, чтобы намного дольше прожить без сахарного диабета, болезней сердца и рака. В своей работе они проанализировали, сколько лет здоровой жизни могут добавить нам отказ от курения, алкоголя и нездорового питания, а также контроль веса и физическая активность. Результаты исследования опубликованы в BMJ. […]