«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского кинематографа

Согласно данным ЕАИС, картина «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю существования российского кинематографа. В прокате фильм, режиссером которого стал Клим Шипенко, уже успел собрать 1,9 миллиарда рублей.

Картина, в которой показали весьма необычный способ перевоспитания «папенькиного сынка», пришлась по душе российским зрителям. Кассовые сборы побили все возможные рекорды. При этом комедия «Холоп» уже тринадцатая по счету российская лента, которая собрала свыше миллиарда рублей. Возможно, такую огромную сумму российский фильм получил из-за длительных новогодних каникул. Но следует отметить, что зрители отдают предпочтение «Холопу» и даже игнорируют «Звездные войны».

В комедии идет речь о Грише, которого играет известный актер Милош Бикович. Он — избалованный сын одного богатого бизнесмена. Отец, чтобы направить своего наследника на истинный путь, придумал уникальный проект. В одной из заброшенных деревень полностью воссоздали атмосферу РФ XIX века, а Григорию досталась роль обычного холопа.

Как отметила телеведущая Тина Канделаки, успех комедии «Холоп» в том, что россиянам понравилась телевизионная сказка. Дело в том, что современные зрители уже устали от насилия и социального неравенства, поэтому «с удовольствием погрузились в волшебный мир». Кроме этого, женской половине аудитории импонирует история о простой девушке, которая нашла своего «принца».

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Последнее: Согласно данным ЕАИС, картина «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю существования российского кинематографа. В прокате фильм, режиссером которого стал Клим Шипенко, уже успел собрать 1,9 миллиарда рублей. Картина, в которой показали весьма необычный способ перевоспитания «папенькиного сынка», пришлась по душе российским зрителям. Кассовые сборы побили все возможные рекорды. При этом комедия «Холоп» уже […]